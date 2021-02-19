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Uzmanı spor yapmadan bölgesel zayıflamanın sırrını açıkladı

Güzellik Uzmanı ve Estetisyen Sibel Sucularlı, yeni nesil cihazlarla kısa sürede bacak, basen, karın ve bel bölgesindeki yağlardan bölgesel incelmede uygulanan yöntemler ile kurtulabilmenin mümkün olduğunu söyledi.

Sağlık 19.02.2021, 11:20
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Uzmanı spor yapmadan bölgesel zayıflamanın sırrını açıkladı

Güzellik Uzmanı ve Estetisyen Sibel Sucularlı, yeni nesil cihazlarla kısa sürede bacak, basen, karın ve bel bölgesindeki yağlardan bölgesel incelmede uygulanan yöntemler ile kurtulabilmenin mümkün olduğunu söyledi.

Salgın nedeniyle evde çok vakit geçirilen bu dönemde vatandaşlar kilo almaya başladı. Spor yapmaya yeterince vakit ayıramayanlar ise kısa sürede bölgesel zayıflamaya yardımcı olan uygulamalara yöneldi. Gazi Üniversitesi Saç Bakım ve Güzellik Bölümü mezunu ve Sibel Sucularlı Beauty Studio Kurucusu Sibel Sucularlı, ?salgın ile birlikte zayıflama, vücut şekillendirme ve kilo koruma taleplerinin arttığına dikkat çekerek, bölgesel zayıflamaya yardımcı olan uygulamalar hakkında bilgi verdi.

"İlk seansta incelme gözlemlenebiliyor"

Pandemiyle birlikte hareketsiz yaşamın hayatımızın bir parçası haline geldiğine dikkat çeken Güzellik Uzmanı ve Estetisyen Sibel Sucularlı, "Pandemi ile birlikte spor aktiviteleri de ihmal edilmeye başladı. Tüketilen yağlı ve sağlıksız gıdalar ise bölgesel anlamda kilo almanın ana nedenleri arasındadır. ?Özellikle bu süreçte bölgesel incelme konusunda bizlere başvuranların sayısı oldukça arttı. Çünkü yeni nesil cihazlar yardımıyla kısa sürede bacak, basen, karın ve bel bölgesinde oluşan bölgesel yağlardan kurtulabilmek mümkün oluyor. Kişiye özel hazırlanan bölgesel incelme programı doğrultusunda ilk seanstan itibaren belirgin bir şekilde incelme gözlenebiliyor. Yaptığımız uygulamalar, disiplinli bir şekilde gerçekleştirildiğinde ise istediğiniz fit vücuda yeniden kavuşabiliyorsunuz" açıklamalarında bulundu.

"Yağlar ses dalgalarıyla parçalanıyor"

Bölgesel incelme uygulamalarında kullanılan cihaz yardımıyla kişide oluşan yağ tabakalarının ultrasonik ses dalgaları ile reseptörlere sinyal göndererek hipodermisi mikro parçacıklara bölündüğünü belirten Sucularlı, "Bu işlemle birlikte hücrelerde depo edilen yağın sıvı hale dönüştürülerek, vücuttan hızla atılması sağlanıyor. Ancak bu işlemden sonra mutlaka bol su tüketmek ve yağlı besinlerden uzak durmak gerekiyor. Kişinin kaslarını sıkılaştırmak ve toparlamak içinde farklı bir cihaz kullanıyoruz. Bu cihaz ise kişinin yorulmadan kaslarının çalışmasını sağlıyor. Bu uygulamanın spor yapmaya yeterince vakit ayıramayanların ilk tercihleri arasında olduğunu söyleyebilirim. Düzenli bir şekilde gerçekleştirilen uygulamalarda ilk seanstan itibaren 2 santimetreye kadar incelme gözlenirken, 8 seansta 10 santimetre incelme sağlanabiliyor" dedi.

"Cildi sıkılaştırıyor, genç görünüm sağlıyor"

Yöntemlerin yüzde 100 ameliyatsız olarak gerçekleştiğini söyleyen Sucularlı, "Bölgesel incelmenin yanı sıra deri altı kollajen destek dokuyu da uyarıyor. Bu sayede cildin sıkılaşması ve bir miktar daha genç bir görünüm kazanması da mümkün olabiliyor. Günümüzde kadınların yanı sıra erkeklerin de sıklıkla tercih ettiği yöntemin danışanlarımızda herhangi bir acı ya da sızı hissine neden olmadığını da belirtmek istiyorum. Dolayısıyla gönül rahatlığı ile tercih edilebilecek olan yöntemlerdir" diye konuştu.
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