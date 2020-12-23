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Uzmandan, “Telefon ve bilgisayar elinizi felç etmesin” uyarısı

Telefonla dirseği kıvırarak yapılan 10 dakikalık bir telefon konuşmasının ardından sinir dolaşımının bozulmaya başladığını söyleyen Medicana International İzmir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Levent Küçük, dirseğin kıvrık pozisyonda uzun süre sabit kalmasının, omurilikten çıkan periferik sinirlerde basıya ve sonrasında hasara neden olduğunu ifade ederek, tahribatın artması durumunda eldeki bazı kasların felç olabileceğine dikkat çekti.

Sağlık 23.12.2020, 09:54
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Uzmandan, “Telefon ve bilgisayar elinizi felç etmesin” uyarısı

Telefonla dirseği kıvırarak yapılan 10 dakikalık bir telefon konuşmasının ardından sinir dolaşımının bozulmaya başladığını söyleyen Medicana International İzmir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Levent Küçük, dirseğin kıvrık pozisyonda uzun süre sabit kalmasının, omurilikten çıkan periferik sinirlerde basıya ve sonrasında hasara neden olduğunu ifade ederek, tahribatın artması durumunda eldeki bazı kasların felç olabileceğine dikkat çekti.

Pandemi nedeniyle çok sayıda kişi evden çalışmak durumunda kalınca cep telefonu ve bilgisayar kullanımı da arttı. Medicana International İzmir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Levent Küçük, telefonla dirseği kıvırarak yapılan 10 dakikalık bir telefon konuşmasının ardından sinir dolaşımının bozulmaya başladığını söyleyerek, dirseğin kıvrık pozisyonda uzun süre sabit kalmasının, omurilikten çıkan periferik sinirlerde basıya ve sonrasında hasara neden olduğunu ifade etti. Tahribatın artması durumunda eldeki bazı kasların felç olabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Küçük, “Bu rahatsızlığı daha çok orta yaş grubunda görüyorduk ancak telefon ve bilgisayar başında saatler geçiren gençlerde de benzer şikayetler arttı. Önemli olan elde kabiliyetsizlik ve kuvvet kaybı başlamadan tedavi için adım atmaktır” diye konuştu.

Doç. Dr. Küçük, sinirlerde yaşanan tahribatla ilgili işaretleri iyi okumak gerektiğini belirterek, “Örneğin kişi gece, ‘parmağımı hissetmiyorum’ hissiyle uyanır, elini sallama ihtiyacı duyar ya da elinde gün boyu süren uyuşukluk şikayeti olur. Bir süre sonra elde beceriksizlik başlar ve elindeki eşyayı düşürür. Kişi, ‘tırnağımı kesemiyorum’ dediğinde ise artık son evredir. Önemli olan bu son evreye gelmeden, elde kabiliyetsizlik, kuvvet kaybı başlamadan bu hastaları yakalamak lazım ki son evreye gelirse geri dönüşümsüz problemler ortaya çıkabilir” dedi.

Eldeki kas gruplarında sinirlerin belli bir kısmının kavramada çok önemli bir yeri olduğunu ifade eden Doç. Dr. Küçük, “Eğer o sinirleri kaybedersem, kavramanın gücü düşer ve bu de elin fonksiyonel kullanımını etkiler. Bu da felç dediğimiz, incelik, kıvraklık gerektiren bazı işlerin yapılamaması anlamına gelir. Örneğin kişi yerdeki bir iğneyi kavrayıp alamaz ya da elindeki bardağı hiçbir sebep yokken düşürmeye başlar” diye konuştu.

“Sinir dokusu günde 1 mm iyileşir”

Klinik muayenede eldeki kaslardaki etkilenim azsa ameliyatsız yöntemlerle, eldeki kaslarda etkilenme başladıysa cerrahi yöntemlerle tedavinin yapıldığını anlatan Doç. Dr. Levent Küçük, “Sinir dokusu günde 1 mm iyileşir. Örneğin sinirdeki baskı dirsekte başladı. Elin içine ulaşana kadar yaklaşık 35 cm mesafe var. Bu da yaklaşık 1 yılda sinirlerin iyileşmesi anlamına geliyor. Elbette ki sinirdeki travmanın sıklığı ve ne kadar olduğu önemlidir. Tekrarlayan travma ile vücudun kendini iyileştirme potansiyelini azaltırız. Aşırı kullanım rahatsızlığı diyoruz buna. Cerrahin gecikmesi durumunda ise kişide kalıcı sakatlığa yol açabilir, o nedenle erken dönemde tedaviye başlamak gerekir” şeklinde konuştu.
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