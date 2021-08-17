Uzman Odyolog, geçmeyen çınlama hakkında uyardı

İnsanların hayatlarında belli dönem ve belli zamanlarda yaşadıkları “kulak çınlaması” probleminin, kişiyi hem ruhsal hem de fiziksel açıdan etkileyen bir durum olduğunu ifade eden Medicana International Ankara Hastanesi Uzm. Odyolog Nur Baykal, geçmeyen çınlamanın ruhsal olarak kişinin üstünde konsantrasyon bozukluğu, anksiyete, depresyon, aşırı sinir ve uykusuzluk gibi insanın yaşam kalitesini olumsuz etkilediği bilgisini verdi.

Kulak çınlaması birçok nedene bağlı olarak gelişebilir olduğunu ifade eden Uzman Odyolog Nur Baykal, basit bir kulak kirinden başlayarak, kulak zarının delinmesi, baş ve boyun bölgesindeki travmalar, tansiyon, şeker problemleri, işitme kaybı, yüksek sese maruz kalma ve bazı ilaçların etkileri gibi nedenleri örnek olarak gösterdi. Çınlamanın devamlı veya kesik olabileceği, çeşitli tonlarda hissedileceği bilgisini veren Baykal, tanı koymanın çınlama tedavisinde ilk adım olduğunu ifade etti.

Kulak çınlamasının tedavi yöntemleri

Uzman Odyolog Nur Baykal, yapılan kulak burun boğaz muayenesinden sonra çeşitli odyolojik ve çınlamaya özel testler ile hasta değerlendirilip altta yatan fizyolojik neden düzeltildikten sonra tedavi bulguya göre yapılır. Baykal, çınlama problemini ele alırken bireylere fiziksel rehabilitasyona yönelik çeşitli tedavi biçimlerini (Nöromodülasyon, Notch Therapy, RF, Maskeleme, Habituasyon) uygulanırken aynı zamanda Bilişsel Davranışçı tekniklerle TRT (Tinnitus Retraining Therapy) yani çınlamanın yeniden değerlendirilmesi yöntemiyle oluşturduğu sinirlilik, uykusuzluk, depresyon gibi problemlerinin de üstesinden gelme konusunda açıklamalarda bulundu.

Çınlamanın frekans ve şiddetini belirlemek amacıyla kullanılan cihaz vasıtasıyla çınlamanın nedeni, frekans aralığı ve şiddetinin belirlendiğini söyledi. Buna göre çınlama tedavisinin tamamen kişiye has bir program dahilinde ele alındığını belirtti. Baykal, ruhsal olarak hissedilen çınlama problemi için teşhis ve tedaviye gidildiğinde ilaçlarla tedavi yöntemini deneyip sonuç alamayan hastaların da olduğunun altını çizdi. Ancak yeni yöntemler ile kişilerin çınlama problemlerini tedavi edebildiğini ve bununla yaşamak zorunda kalmadıklarını söyledi. Baykal, KBB Uzmanı, Odyoloji Uzmanı ve Uzman Klinik Psikolog üçlüsüyle kliniğimizdeki uygulamalar sonucunda kronik ve yoğun vakalarda bile oldukça yüksek başarı oranları görüldüğünü söyledi.