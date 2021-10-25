Uzman Dr. Işık, 3. doz Biontech aşısı hakkında araştırmaları değerlendirdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19’a virüsüne karşı sürdürülen aşı çalışmaları devam ederken, 3. doz Pfizer Biontech aşısının etkinliği ile ilgili yeni araştırmaların sonuçları açıklandı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, 16 yaş üzerindeki 10 bin kişi üzerinde yapılan araştırma sonucuna göre, Pfizer Biontech aşısının 3. dozunun etki oranının yüzde 95.6 olduğuna vurgu yaparak, hatırlatıcı dozun önerildiği kişilerin aşı olarak daha güvende kalabileceğinin altını çizdi. Uzm. Dr. Işık, “Sonuçların, uluslararası düzeyde kabul görmesi ile aşı olma konusundaki endişelerin azalmasını öngörüyoruz” dedi.

Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından Biontech aşıları için hatırlatıcı dozun önerildiğini belirten Medicana International İzmir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, Covid-19 salgınında insanların eşit sağlık ve yaşam koşullarına sahip olmadığını, bazı riskli grupların salgında çok zarar gördüğünü ifade etti. Uzm. Dr. Işık, “Aşılanma oranının giderek artan bir ivmeye sahip olması sevindirici, yine de 2 doz aşı yaptırmak da bu süreçte yeterli değil" dedi.

3. doz kimlere önerildi

CDC tarafından yapılan açıklamaya göre, 2 doz Biontech aşısı yaptırdıktan 6 ay sonra 65 yaş ve üzerindekilerin, 50 yaş ve üzerinde olup tıbbi sorunlar yaşayanların, 18-49 yaş aralığında olup bakım tesislerinde yaşayanların 3. dozu yaptırması gerektiği belirtildi.

Mutlaka 3. dozu yaptırması gerekenler dışında 18-49 yaş aralığında olup diyabet ve kalp hastalıkları gibi kronik sağlık sorunları bulunanların ve 18-64 yaş aralığında olup yaşadıkları veya çalıştıkları ortam nedeniyle yüksek risk altında olanların ise 3. dozu yaptırmalarının önerildiğini belirten Uzm. Dr. Işık, “Tüm bu önerilerin gerekçesi 10 bin kişi üzerinde yapılan Faz-3 denemelerinin sonuçları ile daha anlaşılabilir bir noktaya geldi” diye konuştu.

Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık, Pfizer/Biontech tarafından açıklanan Faz-3 denemelerinin sonuçlarına dikkat çekerek, “Biontech aşısının 3. dozunun etkinliğinin yüzde 95.6 olduğu gösterildi. 16 yaş ve üzerindeki 10 bin kişinin katıldığı, Delta varyantının etkin şekilde hakim olduğu bir dönemde gerçekleştirilen araştırmada, hatırlatıcı dozun Covid-19 hastalığına karşı göz ardı edilemeyecek bir koruma sağladığı açıklandı. İki laboratuvarda gerçekleştirilen araştırmaların sonuçlarının FDA’ya, Avrupa İlaç Ajansına ve diğer kurumlara sunulması bekleniyor. Sonuçların kesinleşmesi ve daha doğru bir ifadeyle uluslararası düzeyde kabul görmesi ile aşı olmak ile ilgili endişelerin azalmasını öngörüyoruz. Böylece hem hastalığın bulaşıcılığının hem de yol açabileceği şiddetli semptomların azalması mümkün olacaktır. Nitekim aşılarla ilgili yapılan bir diğer araştırma sonucu da oldukça dikkat çekici. Yine CDC tarafından yapılan bir açıklamada aşılanmamış yetişkinlerin Covid-19 nedeniyle hastaneye yatış oranlarının tam aşılanmış yetişkinlere oranla 12 kat daha fazla olduğu ifade edildi” şeklinde konuştu.