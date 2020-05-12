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Uzm. Klinik Psikolog Agaeva: “EMDR terapisi, özgürce yaşam demek”

UZM. KLİNİK PSİKOLOG GÜLCİHAN AGAEVA, SALGIN SÜRECİNDE PSİKOLOJİK TRAVMALAR DA YAŞANABİLECEĞİNE DİKKAT ÇEKEREK, BU ALANDA EMRD TERAPİSİNİN ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Uzm. Klinik Psikolog Agaeva: “EMDR terapisi, özgürce yaşam demek”

UZM. KLİNİK PSİKOLOG GÜLCİHAN AGAEVA, SALGIN SÜRECİNDE PSİKOLOJİK TRAVMALAR DA YAŞANABİLECEĞİNE DİKKAT ÇEKEREK, BU ALANDA EMRD TERAPİSİNİN ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

12 Mayıs 2020 Salı 15:20
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Uzm. Klinik Psikolog Agaeva: “EMDR terapisi, özgürce yaşam demek”

Uzman Klinik Psikolog Gülcihan Agaeva, tüm dünyayı etkisi alan korona virüs salgını sürecinde psikolojik travmalar da yaşanabileceğine dikkat çekerek, bu psikolojik yaralanmaların atlatılmasında EMRD terapisinin çok önemli olduğunu söyledi.

Korona virüs salgını, insan yaşamının tehdit ettiği gibi yaşanan süreç psikolojik olumsuzluklara neden olabilmekte. Bu psikolojik travmaların atlatılabilmesinde, dışarıdan destek almak ve bazı terapileri uygulamak, iyileşme sürecinde etkili oluyor.

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesinde görevli Uzman Klinik Psikolog Gülcihan Agaeva, EMDR terapisinin korona virüs sürecinde uygulanmasının çok önemli olduğunu belirtti. Agaeva, “EMDR ismiyle bilinen ’göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme’ terapisi; şimdi ve geleceği, geçmişin karanlık gölgesi olmadan sağlıklı ve özgürce yaşamanızı amaçlar. Uzak ya da yakın geçmişte yaşadığımız, zihnimizde yer alan ve olumsuz etkisinden kurtulamadığımız anılarımıza ait bilgileri yeniden işleyerek ve anlamlandırarak, acı veren etkisinden çıkmamızı ve rahatlamamızı sağlayan bir terapi yöntemidir” dedi.

“İnsanlar psikolojik yaralanmalara da maruz kalırlar”

Herkesin hayatında büyük ya da küçük travmatik yaşantılar olduğuna işaret eden Agaeva, “Doğal afetler, büyük kazalar, kayıplar, savaş, taciz, tecavüz gibi büyük travmaların yanı sıra, başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta yaşanan ve etkisi travmatik olan her tür yaşantı; günlük hayatta aile, okul, iş çevresinde yaşanan olumsuz olaylar, şiddete maruz kalmalar, aşağılanmalar, reddedilmeler, ihmal ve başarısızlıklar olumsuz anılar arasında yer alabilmekte. Travmatik, istenmedik ve beklenmedik olumsuz yaşam olaylarına maruz kalma, travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, panik bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, fobiler, performans kaygısı, stres yönetimi, öfke kontrolü, özgüven eksikliği gibi bir çok psikolojik problemin ortaya çıkmasında rol oynamaktadır. İnsanlar fiziksel yaralanmalara maruz kalabilecekleri gibi psikolojik yaralanmalara da maruz kalırlar. Beynin kaynakları uygun koşullar olduğunda bu yaraları iyileştirir. Sağlıklı bir süreçte beyin, kişinin yaşadığı olumsuz yaşantının etkilerini zamanla işler. EMDR, psikolojik travmanın neden olduğu duygusal kilitlenmişliği açar ve kişinin doğal iyileştirici kaynaklarının harekete geçmesine izin verir. Böylece beyinde hapsolmuş/kilitli kalmış travmatik yaşantının işlenmesini sağlar. EMDR ile çalışılan kişilerde çalışma bittiğinde, önceden yaşadığı travmatik olayı hatırlasa da bu olayın artık geçmişte kaldığına gerçekten inandığını ve onu etkilemediğini söylediği duyulur” diye konuştu.

“Yaygın olarak uygulanıyor”

EMDR terapisinin 1999 yılından bu yana uygulandığını söyleyen Agaeva, “EMDR, bir psikoterapi yöntemidir. Ülkemizde 17 Ağustos 1999 depremi ile beraber yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. EMDR ile ilgili 15 yılı aşkın klinik pratiğe bakıldığında, EMDR uygulamaları sonucunda psikolojik sorunların çözülmesinde son derece hızlı ve etkili sonuçlar alındığı görülmektedir. EMDR terapisi, mutlaka yetkin kişiler tarafından uygulanmalıdır. EMDR uygulayacak psikologların ve psikiyatristlerin, Uluslararası EMDR Enstitüsü tarafından yetkilendirilmiş enstitülerin verdiği kuramsal ve uygulamalı eğitimleri almış, süper vizyonlarını tamamlamış olmaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

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