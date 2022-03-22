Uzm. Dr. Kanar: “Trigeminal Nevralji başarı ile tedavi edilebiliyor”

Trigeminal Nevralji’nin (Yüz Hastalığı) yüz yıkama, dokunma, yemek yeme, diş fırçalama gibi günlük aktivitelerle tetiklenebilen ve 100 binde 5-25 kişide tespit edilebilen bir ağrı türü olduğunu dile getiren Algoloji Uzmanı Dr. Meltem Kanar, “İşlem steril şartlarda ameliyathane koşullarında uygulanmakta ve yaklaşık 30 dakika ila 1 saat arasında sürmektedir. Hastalarımız ertesi gün şifa ile taburcu edilmektedir” dedi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Algoloji Uzmanı Dr. Meltem Kanar, Trigeminal Nevralji ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Fethi Sekin Şehir Hastanesinin bölgeye hizmet sunmaya devam ettiğini dile getiren Dr. Kanar, “Özellikli bir işlem olan Trigeminal Nevralji tedavisi Algoloji kliniğimizde uygulanmaya başlandı. Trigeminal Nevralji, yüz bölgesini tutan, ani, genellikle tek taraflı, şiddetli, birkaç saniye sürebilen şimşek çakması, elektrik çarpması şeklinde hissedilen bir ağrı türüdür. Trigeminal nevralji, yüz yıkama, dokunma, yemek yeme, diş fırçalama gibi günlük aktivitelerle tetiklenebilen, 100 binde 5-25 kişide tespit edilebilen bir ağrı türüdür. İlaç ve yüzeysel enjeksiyon uygulamalarına rağmen ağrısı devam eden hastalara Trigeminal sinirin derin parçası olan Gasser gangliona radyofrekans uygulamaları yapılmaktadır. İşlem steril şartlarda ameliyathane koşullarında uygulanmakta ve yaklaşık 30 dakika ila 1 saat arasında sürmektedir. Hastalarımız ertesi gün şifa ile taburcu edilmektedir” diye konuştu.