banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Güneşli havanın tadını çıkartın! Yağışlar geri geliyor...
Güneşli havanın tadını çıkartın! Yağışlar geri geliyor...
Galatasaray'dan 'seçim tarihi' açıklaması
Galatasaray'dan 'seçim tarihi' açıklaması
Beşiktaş'a süpriz isim geliyor!
Beşiktaş'a süpriz isim geliyor!
Benzin ve motorine gelecek indirimin tarihi netleşti!
Benzin ve motorine gelecek indirimin tarihi netleşti!

Uzm. Dr. Harman: "Kalp hastaları oruç tutmadan önce hekimlerine danışmalı"

Elazığ Mendiline Hastanesinde görevli Uzm. Dr. Murat Harman, kalp hastalıklarının çarpıntı gibi basit bir şikayetten ileri evre kalp yetmezliği gibi ciddi hastalıkları içeren geniş bir hastalık grubu olduğunu belirterek, kalp hastalarının oruç tutup tutmama konusunda karar vermeden önce hekimleri ile görüşüp birlikte karar vermeleri gerektiğini söyledi.

Sağlık 09.04.2022, 11:15
Uzm. Dr. Harman: "Kalp hastaları oruç tutmadan önce hekimlerine danışmalı"

Elazığ Mendiline Hastanesinde görevli Uzm. Dr. Murat Harman, kalp hastalıklarının çarpıntı gibi basit bir şikayetten ileri evre kalp yetmezliği gibi ciddi hastalıkları içeren geniş bir hastalık grubu olduğunu belirterek, kalp hastalarının oruç tutup tutmama konusunda karar vermeden önce hekimleri ile görüşüp birlikte karar vermeleri gerektiğini söyledi.

Elazığ Mediline Hastanesinde görevli kardiyoloji uzmanı Dr. Murat Harman, oruç tutmak isteyen kalp hastalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kalp hastalarının oruç tutabilir veya oruç tutamaz gibi bir genelleme yapmanın çok doğru olmadığını aktaran Uzm. Dr. Murat Harman, "Kalp hastalıkları çarpıntı gibi basit bir şikayetten ileri evre kalp yetmezliği gibi ciddi hastalıkları içeren geniş bir hastalık grubudur. Dolayısıyla kalp hastaları oruç tutup tutmama konusunda karar vermeden önce hekimleri ile görüşüp birlikte karar vermelidirler. Ramazan ayında oruçlarımızı tutuyoruz. Peki oruç tutmanın sağlıklı kişilerde kalp üzerine etkileri nelerdir ve kalp hastalıklarını tetikler mi? Sağlıklı bireylerde yapılan çalışmalar orucun yararlı etkilerine işaret etmektedir. Sağlıklı bireylerde oruç tutmanın kalp hastalıklarını direk olarak arttırdığına dair kanıt bulunmamaktadır. Yani sağlıklı kişilerin oruç tutması kalp ve damar hastalıkları riskini belirgin oranda arttırmamaktadır. Bununla birlikte Ramazan ayında oruç tutan kişilerde, özellikle oruçtan sonra yapılan tetkiklerde HDL kolesterol dediğimiz iyi kolesterollerin oruç öncesi döneme göre arttığını, LDL kolesterol dediğimiz kötü kolesterollerin ise yine oruç öncesi döneme göre düştüğünü görmekteyiz. Yani lipit profili dediğimiz, yağ oranı dediğimiz kolesterol dengesi konusunda oruç tutmak kalp hastalıkları açısından pozitif yönde bir etki bırakmaktadır. Ancak yaşlı, kalp ve kronik hastalığı olan kişilerde, sıcak ve uzun yaz günlerinde oruç tutmak sorun oluşturabilir. Fazla miktarda sıvı kaybı kan basıncında düşme, bayılmalara yol açabilir ve hatta kalbin beslenmesini bozup kalp krizi ve kalp yetersizliğine yol açabilir" dedi.

İleri evre kalp yetersizliği bulunan, yüksek doz idrar söktürücü kullanan hastaların, kontrol altında olmayan yüksek bir tansiyon ya da kontrol altında olamayan bir ritim bozukluğu olan hastalara oruç tutmayı önermediklerini ifade eden Uzm. Dr. Harman, "Son üç ay içerisinde kalp krizi geçirdiyseniz, stent takıldıysa, koroner baypas cerrahisi olduysanız ya da kalp damar hastalığı nedeniyle devam eden göğüs ağrısı, çarpıntı gibi ciddi şikayetleriniz varsa, ileri evre kalp yetersizliğiniz varsa veya yüksek doz idrar söktürücü kullanıyorsanız oruç tutulmasını önermiyoruz. Ya da bölünmüş dozlarda ilaç kullanan hastalarımızın oruç tutmasını önermemekteyiz. Bu hastalar, özellikle oruç tutmadan önce mutlaka kendi hekimleri ile görüşüp o anki kalp ve damar hastalıkları açısından riskini belirleyip, ilaçlarının o şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte tek doz ilaç kullanan, tansiyonu dengede olan, şeker hastalığı olmayan, aktif dediğimiz o anki kalp şikayetleri olmayan ve yukarıda saydığımız klinik belirti, bulgu ve hastalıkları olmayan hasta grubumuzun ise uygun şartlarda kurallara uyarak oruç tutmasını uygun bulmaktayız. Tabii bu durumda ilaçlarını özellikle her gün aynı saatte almalarını, 24 saatte bir düzenli olarak almalarını ve ilaçlarını aksatmamaları gerektiğini önermekteyiz” diye konuştu.

"Bol sıvı alıp ilaçlarını düzenli kullanarak oruç tutmalarını öneriyoruz"

Kalp hastalarının beslenme şeklinde sıkça yaptıkları bir hatanın olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Harman, "Maalesef hastalar iftarla beraber birden ve çok aşırı yiyecek tüketmekteler. Bu da hastalarımızda özellikle tansiyon yüksekliği, ritim bozuklukları, nabız yükseklikleri, çarpıntı hissi ve bununla beraber aşırı yemek yeme sonrası sindirim sisteminde göllenen kanın yapmış olduğu etkiyle, hayati organlara giden kan miktarının azalması neticesinde kalp krizleri ve kalp yetersizliği oluşabilmektedir. Dolayısıyla kalp hastalarının özellikle Ramazan ayında iftar, iftardan 4 saat sonra ve sahur şeklinde 3 öğün, öğünlerde daha az ama bol sıvı ile beslenmelerini önermekteyiz" şeklinde konuştu.

Beslenirken proteinden zengin ve lifli yiyeceklerin tüketilmesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Harman, "Lifli ve proteinden zengin yiyecekler açlık hissini azaltıp, daha uzun süre tokluk hissi oluşturmaktadır. Bunun dışında karbonhidrattan zengin şekerli yiyecekler ise maalesef açlık süresini daha da kısaltıp bir an önce yemek yeme ihtiyacı oluşturmaktadır. Özetle ,kalp hastalarının oruç tutabilirim ya da tutamam kararını vermeden önce ; kendi hekimlerine danışarak, ilaç tedavilerini tekrar gözden geçirip , özellikle ara öğün yapıp dengeli beslenip ,daha az ama sık sık tüketip, bol sıvı alarak ve ilaçlarını düzenli kullanarak oruç tutmalarını uygun hasta gruplarında önermekteyiz” dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 09 Nisan 2022
İmsak 04:59
Güneş 06:28
Öğle 13:11
İkindi 16:50
Akşam 19:44
Yatsı 21:07
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Newcastle 31 34
15. Brentford 31 33
16. Leeds United 31 30
17. Everton 29 25
18. Burnley 29 24
19. Watford 30 22
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Sevilla 31 60
3. Barcelona 29 57
4. Atletico Madrid 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 31 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
18°
açık