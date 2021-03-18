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Uzm. Dr. Bağçacı: “Evde hareketsiz kalmak önemli ölçüde fonksiyon kaybına neden olur”

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Sinan Bağçacı, pandemi döneminde evde kalan özellikle 65 yaş üzeri vatandaşların hareketsizlik nedeniyle yaşadığı hareket kısıtlılığının, yürüyüş gibi egzersizlerle azaltılabileceğini söyledi.

Sağlık 18.03.2021, 09:59
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Uzm. Dr. Bağçacı: “Evde hareketsiz kalmak önemli ölçüde fonksiyon kaybına neden olur”

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Sinan Bağçacı, pandemi döneminde evde kalan özellikle 65 yaş üzeri vatandaşların hareketsizlik nedeniyle yaşadığı hareket kısıtlılığının, yürüyüş gibi egzersizlerle azaltılabileceğini söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sinan Bağçacı, 2019 Aralık’da dünya çapında korona virüs salgınının ortaya çıktığını söyledi. Türkiye’de de 2020 Mart ayından itibaren korona virüsle ilgili çeşitli önlemler alındığını kaydeden Uzm. Dr. Sinan Bağçacı, “Bu alınan önlemler sonucunda hastalığın özellikle 65 yaş üstü kronik hastalığı olan kişileri etkilediği bilindiği için 65 yaş üstünün önemli ölçüde evde tutulması, toplum içinde ya da dışında veya toplu mekanlardan uzak tutulması hedeflendi. 65 yaş üstü kişilerin tansiyon, şeker, böbrek, kalp ve çeşitli ek hastalıkları olanların diğer yaş gruplarına göre fazla riskli olduğunu biliyoruz ancak bu tür ek hastalıkları olmasa bile uzun süre evde kalan kişilerde fonksiyonel kayıpların olduğunu gördük. Bu nedenle 65 yaş üzeri kişilerde bu tür fonksiyonel kayıpların, bu kişilerin sağlık durumlarını etkilememesi için çeşitli tedbirler alması gerekmektedir” dedi.

“Evde hareketsiz kalmak önemli ölçüde fonksiyon kaybına neden olur”

Alınabilecek tedbirlere değinen Uzm. Dr. Bağçacı, “Evde hareketsiz olarak gün boyu kalmak kişilerde önemli ölçüde fonksiyon kaybına neden olur. Bu nedenle en önemlisi kas iskelet sistemiyle alakalı sorunlardır. Hareketsizlik uzun vadede eklemlerin yapısını bozarak hareket kısıtlılığı ortaya çıkarır, kasların da önemli kısmında önemli bir kayba neden olur. Bu nedenle bu kişilerin evde kaldıkları süre içerisinde mümkünse kalabalık ortama karışmadan park, bahçe, yürüyüş parkları gibi ortamlar içerisinde haftada 2 ya da 3 defa 15 dakika kalp hızını 100’ün üzerine çıkardıkları yani vücudunu terlettikleri kadar egzersiz yapmalarını tavsiye ediyoruz. Yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıklarından vazgeçmemeleri gerekiyor. Kronik hastalıkları nedeniyle kullandıkları ilaçların hiç birisini terk etmeden düzenli kullanmaya devam etmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Hareketsiz kalan ve yaşı ileri olan kişilerde düşme riski de önemli bir sorun”

Hastalarda hareketsizlik nedeniyle çeşitli metabolik rahatsızlıkların ortaya çıkabildiğini belirten Bağçacı, “Diyabet varsa artabiliyor, tansiyon değişiklikleri de olabiliyor. Bu tür ortamlarda uzun süre hareketsiz kalan ve yaşı ileri olan kişilerde düşme riski de önemli bir sorun. Tansiyon değişikliklerinin olması o kişileri düşmeye biraz daha yatkın hale getirebiliyor, denge problemleri ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle evlerinde düşme riskini azaltacak şekilde önlemler de alınmalı. Takılabilecekleri bir halı, kablo, eşik, merdiven ya da kaygan bir yüzey varsa bunlarla ilgili tedbirler de alınmalı. 65 yaş üzerindeki vatandaşların pandemi sürecinde aşıyla ilgili çekinceleri oldu ama etkilerinin açıkça belli olduğu bilimsel verileri oluşturulan aşıyı olurlarsa hastalığı en azından ağır geçirmelerinin önüne geçilmiş olur, tavsiye ederim” diye konuştu.
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