'Uzaktan sağlık hizmetlerine talep 4 kat arttı'

Sektörünün öncü markalarından Groupama Sigorta, 2017 yılında hayata geçirdiği online 7/24 Doktorum hizmetine salgınla birlikte talebin arttığını, 2020 yılındaki talebin bir önceki yıla göre yaklaşık 4 kat yükseldiğini açıkladı.

Groupama Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Frederique Guegan Tayar

7/24 Doktorum hizmetini Pozitif Özel Sağlık, HİSS Tamamlayıcı Sağlık ve Acil Güven Plus Sigortası sahibi olan tüm müşterilerine sunduklarını söyleyen Groupama Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Frederique Guegan Tayar, “7/24 Doktorum hizmetiyle 2017 yılından bu yana sigortalılarımıza hizmet veriyoruz. Evde kalmayı, seyahati ve teması en aza indirmeyi gerektiren COVID-19 salgını döneminde mesafeli hizmetlere ilgi gözle görülür şekilde arttı; 2020 yılında bir önceki yıla göre bu hizmetten yararlanan sigortalılarımızın sayısı 4 kat artış gösterdi” dedi.

Talep artışıyla birlikte bu alandaki yatırımlarını da arttırdıklarını ifade eden Frederique Guegan Tayar, “Sigortalılarımız online danışmanlık hizmeti sayesinde gün ve zaman sınırı olmadan 7/24 Doktorum’dan faydalanabiliyorlar. Anlaşmalı doktorlarımız mesafeli danışmalık hizmeti konusunda tecrübeli bir ekipten oluşuyor. Güven veren bu hizmet sayesinde doktorlarımız, görüntülü görüşme veya mesaj yoluyla sigortalılarımıza canlı olarak şikayetleriyle ilgili danışmanlık veriyor. Artan talepler doğrultusunda memnuniyet oranımız da 2020 yılında yüzde 92 olarak gerçekleşti” şeklinde konuştu.

Tayar, 7/24 Doktorum hizmetine ocak ve şubat aylarında da ilginin yoğun olduğunu ve sigortalılarının her an yanlarında olmaya devam ettiklerini söyleyerek sözlerini noktaladı.

Acil tıp, psikoloji, diyetisyen ve pediatri, branşlarının bulunduğu 7/24 Doktorum hizmetinden yararlanmak için Groupama Sigorta’dan Pozitif Özel Sağlık, HİSS Tamamlayıcı Sağlık veya Acil Güven Plus Sigortası sahibi olmak yeterli oluyor. Hizmeti kullanmak isteyenler www.groupama.com.tr veya markanın sağlık mobil aplikasyonu Healpy üzerinden doktorlarla görüşüp hiçbir ek ücret ödemeden danışmanlık alabiliyor.