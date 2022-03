Uykuda bile ergonomi ile iç içeyiz

Yaşar Üniversitesi ve Türk Ergonomi Derneğinin iş birliği ile gerçekleşen 27. Ulusal Ergonomi Kongresi’nde konuşan Ulusal Ergonomi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Fahri Özok insanların artık uykuda bile ergonomi ile iç içe olduğunu vurguladı.

27. Ulusal Ergonomi Kongresi, Yaşar Üniversitesi ve Türk Ergonomi Derneğinin iş birliği ile Selçuk Yaşar Kampüsünde gerçekleştirildi. Bu yılki teması “İş yerinde sağlıklı ve verimli çalışma ortamı” olarak belirlenen kongrede, paneller ve davetli konuşmacıların yanı sıra 100’e yakın konuşmacı, ergonomi çerçevesinde farklı disiplin ve konularda yüz yüze ve çevrimiçi olmak üzere 51 sunum yaptı. Kongrenin açılış törenine Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, Ulusal Ergonomi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Fahri Özok, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Sezer, Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Kongre Başkanı Doç. Dr. Özgür Toy, akademisyenler ile öğrenciler katıldı. Ulusal Ergonomi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Fahri Özok, ilki 1987 yılında gerçekleştirilen kongrenin 27.’sini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek “İnsanın ve işin olduğu her yerde, yaşamın her safhasında ergonomi var. Eskiden ergonomi, çalışma yaşamıyla sınırlıydı. Artık uykuda bile iç içeyiz. Zira ergonomik yatak kavramı var. Sağlıklı yatma alışkanlığı, sabah daha dinç kalkmak için yatağın bile ergonomik olması lazım. Ergonomi her yerde var. İnsanlara insanca bir yaşam ortamı sunmakla mükellefiz. Ergonomi, disiplinler arası bir alan olarak o kadar zengin bir içeriğe sahip ki bir mühendis, bir hukukçu veya bir tıpçı ergonomiyle uğraşabilir” dedi.

“Cevap, ergonomide”

Prof. Dr. Özok, ergonominin insan onuruna yakışır, insanca çalışmanın gelişmesine katkı sağlayan bir bilim dalı olduğunu ifade ederek, “İnsanca çalışmak son derece önemli. Değer yargılarımız değiştikçe, insana verilen önem arttıkça ergonominin önemi de artmaktadır. Çalışma ortamlarının da verimlilik, üretkenlik ve insanca olması için mutlaka ergonomi ile iç içe olması gerekir. İnsanca çalışmak, üretkenlik ve verimlilik kümesinin ortak alanlarında hepsi bir arada olması için ergonomiden başka bir çıkar yol yok. Artık ev ve işyerleri, eskisi kadar birbirinden ayrı ortamlar olmaktan çıktı. Değişmeyen bir şey var; insanca çalışma koşulları altında ne yapmamız gerektiğine karar vermemiz lazım. İnsan çalışırken ne yapmak lazım ki hem verimli ve üretken çalışsın. Bunun cevabı ergonomide” diye konuştu.

“Ev ve işyeri, birbirinden ayrı ortamlar olmaktan çıktı”

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer de “Yakın zamana kadar sadece uzmanların ve bilim insanlarının kullandığı ergonomi, iş sağlığı ve güvenliği, verimlilik gibi terim ve kavramlar, artık günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Özellikle Covid-19 pandemisi sürecinin beraberinde getirdiği davranış değişimi, bu kavramları daha da önemli hale getirdi. Birçok meslek kolu, uzaktan çalışma koşullarını deneyimledi. Ev ve işyeri, artık eskisi kadar birbirinden ayrı ortam ve mekanlar olmaktan çıktı. Teknolojik gelişmeler sayesinde ve pandemi sürecinde, evlerimiz, birçoğumuz için çalışma ortamı, çocuklarımız ve gençlerimiz içinse okul haline dönüştü. Ortam koşullarının verimliliğe olan etkisini hep beraber yakından deneyimleme fırsatımız oldu. Yaşayarak öğrendik. Bu yaşadıklarımız ve gelişmelerin, yeni çalışma modelleri, yeni eğitim-öğretim modelleri ortaya çıkardığına da tanıklık ediyoruz. Bu deneyimler ışığında Ulusal Ergonomi Kongresi’ni ‘İş yerinde sağlıklı ve verimli çalışma ortamı’ teması ile Yaşar Üniversitesinde gerçekleştirmenin gururunu hissediyoruz” ifadelerini kullandı.

92 katılımcı, iki davetli oturumcu

Doç. Dr. Özgür Toy, kongrenin eş zamanlı olarak yüz yüze ve çevrimiçi gerçekleştirildiğini belirterek ergonomi alanının mühendislikten mimarlığa; sağlıktan sanat tasarıma; işletmeden eğitime birçok bilim alanından akademisyenin bir arada çalışmasına ve ortak ürünler üretmesine olanak sağladığını söyledi. Doç. Dr. Toy, “Kongrede 51’i yüz yüze, diğerleri çevrimiçi olmak üzere toplam 92 katılımcı, iki davetli oturumcu yer alıyor. Bir panel ve 10 bildiri sunumu oturumunda toplam 51 bildiri sunuluyor. Bu kongreye ev sahipliği yapmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Kongrede katılımcılara, Dr. Hasan Hüseyin Tokgöz ve Risk Yönetimi Derneğinin katkılarıyla “Ergonomik risk değerlendirmesi” eğitimi de verildi.