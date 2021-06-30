“Uykuda aşırı terlemek hastalık belirtisi”

Uzm. Dr. Yegane Koulieva Özcan, “Ter vücudun ısı mekanizmasıdır. Aşırı veya sıradışı koşullarda terlemek ise nörolojik ve hormonal pek çok önemli hastalığın ilk sinyalidir” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Bölümü’nden Uzm. Dr. Yegane Koulieva Özcan, aşırı terlemenin nedenlerine ilişkin bilgi verdi. Nörolojik dengesizlikler veya hormonal problemlerin aşırı terlemeye neden olabileceğini belirten Özcan, “Kronik böbrek yetmezliği, tiroit bezinin düzgün çalışmaması, aşırı alkol kahve ve baharatlı gıda tüketimi de hiperhidroz (aşırı terleme) rahatsızlığına sebep olabilir’’ ifadelerini kullandı.

Hiperhidroz hastalığından ne zaman şüphe etmek gerekir ?

Aşırı terlemenin birçok nedeni olabileceğini anlatan Uzm. Dr. Yegane Koulieva Özcan, ‘’Aşırı terleme (hiperhidroz), kişinin sosyal hayatına zarar vererek yaşam kalitesini düşüren bir rahatsızlıktır. Her terleme artışı hiperhidroz değildir. Kişi hareket etmeden, yemek yerken, uykudayken, efor sarf etmeden terliyorsa o zaman hiperhidrozdan hastalığından şüphelenmek gerekir’’ bilgisini verdi.

Yaz ferahlığının sırrı papatya banyosu

Özcan, yaz mevsiminde sıcaklığın artışıyla terleme problemi yaşayanlara tavsiyelerde bulundu. Öncelikle terlemenin altındaki sorunu belirlemek için mutlaka bir sağlık merkezinde kontrolden geçmek gerektiğini vurgulayan Özcan, altta yatan bir sorun var mı değerlendirilmeli. Sadece sıcağa bağlıysa farklı çözümlere başvurabilirsiniz” dedi.

Aşırı terlemeye kalıcı çözüm sağlamak için doğal tedavi yöntemlere başvurulabileceğini söyleyen Özcan, sözlerine şöyle devam etti: Özellikle yaz aylarında bol bol duş almak, parfüm ve cilt bakım ürünleri kullanmak bile bazen ter kokusunu gidermeye yardımcı olmuyor. Aşırı terlemeye karşı başta elma sirkesinden papatya banyosundan destek alınabilir, ısırgan otu ve ada çayı karışımı içilebilir.

Terlemeyi kontrol eden bitkisel tarifler

Ada çayı ve ısırgan otu karışımını içerek aşırı terlemenin önüne geçilebileceğini ifade eden Özcan, papatya banyosuyla da ekleyerek, karışımların nasıl kullanacağına dair izlenecek adımları şöyle sıraladı;

‘’Birer yemek kaşığı alın ve üzerine yarım litre kaynar su ilave edin soğuyana kadar bekletin. Bir ay boyunca günde 4 defa birer çay bardağı kadar yemekten 1 saat sonra tok karnına içebilirsiniz. Bunun yanı sıra el veya ayaklara papatya banyosu yapılabilir. Bir kaba yedi yemek kaşığı papatya çiçeği üzerine iki litre kaynar su ilave edin ve soğumaya bırakın. Su ılık hal aldıktan sonra 40 dakika boyunca ayaklarınız veya ellerinizi bu suda bekletin. İki hafta boyunca her akşam uygulayın sabahları ise talk pudrası kullanın.’’

14 günlük elma sirkeli kompres

Duştan önce, aşırı terlemenin olduğu bölgelere elma sirkesi kullanılarak 10 dakikalık kompres yapılabileceğini dile getiren Özcan, sözlerini şöyle sonlandırdı:

‘’Terleyen bölgeye elma sirkesine batırılmış pamuklu petle sorunlu alanları mümkün olduğunca sık silin. Duş öncesi uygulamada, yarım bardak suya 1 çorba kaşığı sirke koyun ve karıştırın ve bu karışımla sorunlu bölgeye uygulayın. Karışımı uyguladıktan sonra ılık suyla duşunuzu alın. Düzenli olmak kaydıyla 14 gün boyunca uygulamayı sürdürün.’’