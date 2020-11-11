UYKU HİJYENİ GRİPTEN KORUYOR

İyi bir uykunun, grip ve koronavirüs ile mücadelede hayati öneme sahip olduğunu belirten İşbir Holding Ceo’su Metin Gültepe, bu süreçte uyku ürünlerinde hijyen arayışına olan talebin daha da arttığına dikkat çekti.

UYKU ÖNEMLİ KALDIRAÇLARDAN BİRİSİ OLACAK

Gültepe, “Pandemi süreci ile beraber, kaliteli ve hijyenik yatak, uyku ürünleri ve yatak aksesuarları konusunda artan bir ilgi söz konusu. Bu anlamda tüketici de, satın alım süreçlerinde geniş bir ürün yelpazesi talep etmeye başladı. Artık, ürünün sertifikasına, ekolojik olarak sürdürülebilirliğine, hangi hijyen standartlarında üretildiğine artan bir ilgi gösteriliyor. Bu anlamda yatak artık, “üstünde yatılan bir ürün” tanımlamasından çıkarak yaşam kalitemizin artırıldığı önemli kaldıraçlardan biri haline gelecek. Bununla beraber, uyku sağlığını ve uyku kalitesinin merkeze alarak ölçümleyen, analiz eden ve bu deneyimi artıran teknolojiler de ön plana çıkacak.” dedi.

Gültepe, “Biz de, gelişmeler doğrultusunda son teknolojileri kullanarak hijyenik ve ekolojiye dost üretim yapmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda, Ar-Ge merkezlerimizde geliştirdiğimiz ve Türkiye’de bir ilk olan ‘Safe Sleep Hijyen Tüneli, ViscoStar Aqua Fixing gibi teknolojilerimizin yanı sıra son olarak hijyen arayışı olan tüketicilerimiz için Thermolite 95 oC, yorgan, yastık ve yastık kılıflarını tüketicilerimizle buluşturduk” şeklinde konuştu.