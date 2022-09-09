Uyku danışmanlığı ile bebekler geceleri deliksiz uyuyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, bebeklerin ilk 2 yılında zeka gelişimlerinin yüzde 80’inin tamamlandığını, bu nedenle zor uyuyan bebeklerin deliksiz uyku çekmesi için uyku danışmanlığına başvurulması gerektiğini söyledi.

Uzmanlar, bebeklerdeki uyku ve beslenme düzenin ömür boyu etkili olduğu konusunda hemfikir. Doktorlar anne karnından itibaren başlayan bin günlük süreçteki uyku düzeninin bebeğin zeka ve boy gelişimi açısından oldukça önemli olduğunu ifade ediyor. Medicana International Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, çocuklardaki uyku probleminin giderilmesinde önemli ölçüde başarıya ulaşan uyku danışmanlığı hakkında bilgi verdi.

“Uyku eğitimi ile geceleri deliksiz uyku”

Bebeklerin gelişimindeki en önemli unsurun uyku ve beslenme olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Yeşim Çınar Yakar, “Çocukları uykuya daldırmak için bazen emzirme, sallama ya da kucakta sallama yöntemi kullanılıyor. Biz doktorlar bu durumlarda uyku danışmanlığına ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü çocuklar bu destekli uykuları gece boyunca da devam ettirmek istiyorlar. Uyku danışmanlarıyla ailelere destek veriyoruz. Yaptığımız danışmanlıkla çocukların desteksiz uyumasını ve kendi kendilerine uykuya geçişleri ile gece boyunca deliksiz uyumalarını sağlıyoruz. Uyku danışmanlığında verdiğimiz eğitim genellikle 2 hafta sürüyor. Eğitimde çocukların 3 günlük uyku çizelgelerini çıkarttırıyoruz. Bu çizelgede çocuğun karakterine ve uyku düzenine uygun uyku çizelgesi oluşturuyoruz. Yeni çizelge ile aileleri yönlendirerek 2-3 hafta içerisinde uyku eğitimini tamamlıyoruz. Genelde 4. aydan itibaren uyku eğitimine başlıyoruz. İlk 4 ayda gaz sancıları, geceyi ve gündüzü ayırt edememe, bazı hormonların tam olarak salgılanamaması uyku düzensizliğine neden oluyor. Dördüncü aydan sonra çocuklara uyku eğitimi verilebiliyor” dedi.

“Uyku düzeni ömür boyunca zeka, bağışıklık sistemi ve boy uzamasını etkiliyor”

Zeka gelişimi, boy uzaması ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi için uykunun önemine değinen Uzm. Dr. Yakar, “Bebekler memede uyumaya ya da sallanarak uyumaya alışırsa bu şekilde devam ediyor. Mümkün olduğunda az destekle çocukların kendi kendine uykuya geçmesine sağlamak en önemli konu. Bebeklerin ilk 2 yılında iyi uyuyamama ya da iyi beslenememe nedeniyle boy uzamasındaki gerilemeleri daha sonrasında ne yaparsanız yapın, toparlayamayabilirsiniz. İlk bin gün diye bir tanım var. Annenin karnından 2 yaşa kadar olan süreç dediğimiz ilk bin günlük dönemdeki beslenme ve uyku düzeni çok değerli. Çünkü bu dönem çocuğun tüm ömrü boyunca bağışıklık sistemini, zekasını ve fiziksel büyümesini çok etkiliyor. Bu dönemde bir çocuğun zekasının yüzde 80’i şekilleniyor” diye konuştu.

“Büyüme hormonu saat 22.00 ile 02.00 arasında salgılanıyor”

Büyüme ve zeka gelişimi için uyku saatlerinin de önemli olduğunu dile getiren Yakar, “Çocuklarda uyku çok önemli bir olay. Çünkü ilk 2 yıl boy ve zeka gelişimi için çok değerli bir süreç. İlk 2 yılda iyi bir uyku ve iyi bir beslenme beyin gelişimini çok etkiliyor. Aynı zamanda uyku sırasında salgılanan, özellikle gece 22.00-02.00 saatleri arasında salgılanan büyüme hormonu derin uykuda salgılanıyor. Haliyle çocukların bu dönemde derin uykuda olması çok önemli. Bu dönemde derin uykuda salgılanan melatonin hormonu da bağışıklık sistemi için çok önemli olduğundan iyi uyuyan bir çocuk hem daha dinç ve mutlu hem de daha sağlıklı oluyor” şeklinde konuştu.