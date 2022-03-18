banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Bir indirim bir zam! Vatandaşın kafası karışık... Motorine zam kapıda!
Bir indirim bir zam! Vatandaşın kafası karışık... Motorine zam kapıda!
İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor
İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor
Sigaraya zam yağıyor! Bir zam daha geldi...
Sigaraya zam yağıyor! Bir zam daha geldi...
Ali Babacan'dan mülteci açıklaması!
Ali Babacan'dan mülteci açıklaması!

Uyku Bilim Kurulu Üyesi Karadağ: "Uyku bozuklukları; trafik kazalarının, iş kazalarının, boşanmaların, mutsuzlukların önemli etkenlerinden biri"

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği Uyku Bilim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Mehmet Karadağ, uykunun bir dinlenme değil, restorasyon süreci olduğunun altını çizerek, "Gün boyu yorulan vücudumuz, beynimiz, kalbimiz, böbreklerimiz gece boyunca hem dinlenip yeni bir güne hazırlanıyor hem de restore oluyor, yıpranmış olan yerleri düzeliyor"dedi.

Sağlık 18.03.2022, 10:42
Uyku Bilim Kurulu Üyesi Karadağ: "Uyku bozuklukları; trafik kazalarının, iş kazalarının, boşanmaların, mutsuzlukların önemli etkenlerinden biri"

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği Uyku Bilim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Mehmet Karadağ, uykunun bir dinlenme değil, restorasyon süreci olduğunun altını çizerek, "Gün boyu yorulan vücudumuz, beynimiz, kalbimiz, böbreklerimiz gece boyunca hem dinlenip yeni bir güne hazırlanıyor hem de restore oluyor, yıpranmış olan yerleri düzeliyor"dedi.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) tarafından düzenlenen, ‘Uluslararası Akciğer Sağlığı Kongresi’ Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde başladı.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği Uyku Bilim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Mehmet Karadağ, bu yıl 18 Mart’a denk gelen Dünya Uyku Günü’nün bu yılki sloganının, ’kaliteli uyku, sağlıklı akıl, mutlu hayat" olarak belirlendiğini söyledi.

Karadağ, uykunun insanların vazgeçilmez bir yaşam parçası olduğunu belirterek, bir kişinin hayatının yaklaşık üçte birimi uykuda geçirdiğini bildirdi.

Uyku sağlığının öneminin son 60 yılda daha iyi anlaşılmaya başlandığını ifade eden Karadağ, “Uyku sağlığı, sağlıklı bünye için mutlaka gereklidir. Bugün uyku bozukluklarında dünyada 85 ayrı uyku bozuklukları tanımlandı. Dünya Uyku Birliği 21 Mart geceyle gündüzü eşit olduğu ekinokstan bir önceki cuma gününü Dünya Uyku Günü olarak ilan ettiler. Bu yılda 18 Mart dünyada Dünya Uyku Günü olarak, uyku sağlığının toplumda duyurmak, tanı ve tedavilerin daha kolaylaştırılması ve bilinç oluşturulması için etkinlikler yapılıyor” diye konuştu.

"Her sistemi etkiliyor"

Uyku bozukluklarının trafik kazalarının, iş kazalarının, boşanmaların, mutsuzlukların önemli etkenlerinden biri olduğunun altını çizen Karadağ, “ Uyku bozukluğu ile ilişkili olmayan hiçbir hastalık yok. Göğüs hastalıkları, kulak burun boğaz, nörologlar uyku alanına girdi. Vücudumuz oksijeniz kaldığı zaman kalp krizleri geçiriliyor. Bugün dünyada en fazla ölüm nedenleri kardiyovasküler hastalıklarıdır. Koroner arter hastalıklarından ölen insanların büyük çoğunluğu gece 02.00 ile 05.00 arasında ölmektedirler. Bunun sebebi de gece yarısı uykuda solunum bozukluğu olan insanların vücutlarındaki oksijen eksiliğinin ölüme neden olmasıdır” dedi.

"Restorasyon süreci"

Karadağ, bugün uyku bozukluklarıyla bilinenlerin sadece buz dağının görünen yüzü olduğunu kaydeden Karadağ, “Uyku bozuklukları bir buz dağı gibi. Bugün hekimler bunları öğrenmeye başlıyorlar. Pandemi sürecinde de uyku bozuklukları o kadar önemli ki insanlar rahat uyuyamadıkları zaman rahat düşünemiyorlar, sağlıklı kararlar alamıyorlar, yaşam kalitesi bozuluyor. Uyku sırasında insanların vücutlarının sadece dinlenmesi olmuyor, beyinde bir sonraki güne hazırlanmış oluyor. Uyku aslında bir dinlenme süreci değil, bir restorasyon sürecidir. Gün boyu yorulan vücudumuz, beynimiz, kalbimiz, böbreklerimiz gece boyunca hem dinlenip yeni bir güne hazırlanıyor hem de restore oluyor, yıpranmış olan yerlerini düzeltiyor. Sağlıklı uyuyamayan kişiler ertesi güne yorgun uyanıyorlar ve sinirli olur ve günleri zor geçer” ifadelerine ye verdi.

"Sürücü belgelerinde uyku apnesi olmadığın belgeleyen rapor istenecek"

Karadağ, direksiyon başında uykusu gelen kişinin kaza yapmasının neredeyse imkansız olduğunun altını çizdi.

2022 yılından itibaren sağlık raporu almak isteyen bir sürücü adayının mutlaka uyku apnesi olmadığını göstermesi gerektiğine vurgu yapan Karadağ, “ Ülkemizde 30 milyonun üzerinde sürücü var, bunların bir kısmı beş, bir kısmı on yılda bir sürücü belgesini yeniletmek zorunda. Yani her yıl en azından 1, 1.5 milyondan fazla sürücü sağlık raporu alacak ve uyku apnesi olmadığını göstermek zorundalar”dedi.

"Toplumda tanısı konulmayan çok hasta var"

Toplumda çok yaygın ve tanı konmamış uyku apnesi hastalarının olduğunun altını çizen Mehmet Karadağ, “ Uyku apnesi olan kişilerin vücudunda yeterince oksijen olmadığı için aldığı gıdaları yakamaz obezite gelişir, hipertasiyon, diyabet gelişir. Bugün dünyada obezitenin çok arttığını, buna bağlı olarak uykuda solunum bozukluklarının da arttığını biliyoruz. Bu hastaları tedavi ettiğimiz zaman hayatları değişiyor. İnsanlar yeniden gençleşiyor” ifadelerine yer verdi.

"Belirtilere dikkat"

Uyku apnesinin tüm sistemleri etkilediğine değinen Karadağ, “ Gencecik insanlarda cinsel isteksizlik, cinsel güçsüzlük oluyor. Boşanmalar oluyor. Uyku apnesinin tedavi ettiğimiz zaman insanlar mutlu oluyor. Toplumda bir farkındalık olması gerekiyor. Uykuda solunum bozukluğu olan kişiler, horlayanlar, gün içinde uykusu gelenler, televizyon seyrederken, kitap okurken uyuklayanlar, seyahatte hareketsiz anda uyuklayanlar, yemeklerden sonra uykusu gelen şekerleme yapan kişiler, uykuda solunum bozukluğunu araştırmak için uyku hekimine müracaat etsinler. Anı konulup tedavi edildiği zaman hayatlarının değiştiğini görecekler. Kaliteli uyku, sağlıklı akıl için gereklidir” açıklamalarında bulundu.

Karadağ, yeni doğan bebek günün 16-18 saatini uykuda geçirirken, erişkin bir kişinin 8 saat civarında uyuması gerektiğini sözlerine ekledi.

Yorumlar (0)
hafif kar duşu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 27 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 29 46
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19