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Üşüttüm diyene koronavirüs testi

Hasta başvuruları azaldığı için test sayısı düştü. Sağlık Bakanlığı, sadece soğuk algınlığı şikâyetiyle hastanelere gelenlere de test yapılmasını planlıyor.

Üşüttüm diyene koronavirüs testi

Hasta başvuruları azaldığı için test sayısı düştü. Sağlık Bakanlığı, sadece soğuk algınlığı şikâyetiyle hastanelere gelenlere de test yapılmasını planlıyor.

21 Mayıs 2020 Perşembe 10:03
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Üşüttüm diyene koronavirüs testi

Türkiye'de şu anda pozitif vakaların temaslılarından şikâyeti olanlara ve hastaneye başvuranlara koronavirüs testi yapılıyor. Virüsün yayılma hızında yaşanan düşüş ve alınan tedbirlerin etkisi ile birlikte hastane başvuruları giderek azaldı. Bu sebeple günlük test sayısı düştüğü için, Bilim Kurulu, koronavirüs belirtileri arasına soğuk algınlığının da dâhil edilmesini, bu şikâyetle hastaneye başvuranlara da Covid-19 testi yapılmasını gündeme aldı.

TEST KAPASİTESİ ARTTI
Türkiye'nin günlük koronavirüs test kapasitesinin 80 bine yaklaştığı, bu kapasitenin özellikle bayramdan sonra açılacak iş yerlerinde çalışanlar, ulaşım personeli, banka çalışanları, trafik polisleri gibi toplumun farklı kesimleri için kullanılacağı kaydediliyor. Temasın yüksek olduğu lokanta ve kafelerde kasiyer ve garson olarak çalışanlar ve 15 Haziran'dan sonra açılması beklenen kreş çalışanlarına da test yapılacak.

FİLYASYON EKİPLERİ GENİŞLİYOR
Koronavirüsle mücadelede elde edilen başarıda büyük pay sahibi olan filyasyon ekiplerinin sayısı da her geçen gün artıyor. Sadece İstanbul'da filyasyon ekibindeki sağlık görevlisi sayısı 3 bin 600. Türkiye genelinde ise bu sayı 20 bine yaklaştı. Pozitif vakaların temas ettikleri kişileri tarayan bu ekiplerin, önümüzdeki süreçte tarama çemberini genişleterek temaslılardan şikâyeti olmayanlara da test uygulaması düşünülüyor. Temaslıların temas ettikleri kişiler de takibe alınacak. Hâlen bazı illerdeki OSB'lere kurulan mobil laboratuvarların sayısı artırılacak, bayramdan sonraki süreçte özellikle büyük fabrikalarda çalışanların tamamına test yapılacak.

LOKAL İZOLASYONLAR
Bilim Kurulu da önümüzdeki süreçte test sayısının belli bir kapasitenin altına düşürülmemesi gerektiğini savunuyor. Kurul üyeleri özellikle haziran ayından sonra, birçok kısıtlamanın kaldırılacağını, bu sebeple virüsün yayılımını önlemek için lokal izolasyon metodunun daha fazla kullanılabileceğini dile getiriyor. Bilim Kurulu üyeleri “Zaten şu anda apartman, sokak ve mahalle bazında izolasyon uygulanıyor. İlerleyen süreçte lokal izolasyon yöntemi daha çok kullanılır olacak. Çünkü bir süre sonra vaka sayıları azalacak, bir şehirde veya ilçede tek tük vakalar çıkacak. Bu sebeple tüm şehirde kısıtlamalar getirilmesi yerine, virüs bulaşan kişiler ile temaslılarının izole edilmesi gerekecek. Örneğin virüsün odağı başından beri İstanbul'du, ancak son günlerde küçük illerde yeni odaklar oluştu. Bu odaklar bulundukları bölgede izole ediliyor. Bu tip durumlarda sadece hastaneye başvurularda değil, o bölgede herkese test yapılması gündeme gelir” değerlendirmesini yaptı.

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