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Usta: "Trabzon’da vaka sayıları günlük 700’lü rakamların üzerine çıktı"

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, şehirde Korona virüs vaka sayısında son günlerde ciddi artış yaşandığına dikkat çekerek hastanede yatanların yüzde 86’sı, yoğun bakımda yatanların yüzde 94’nün aşısız yada eksik aşılı olduğunu söyledi.

Sağlık 07.01.2022, 10:46
Usta: "Trabzon’da vaka sayıları günlük 700’lü rakamların üzerine çıktı"

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, şehirde Korona virüs vaka sayısında son günlerde ciddi artış yaşandığına dikkat çekerek hastanede yatanların yüzde 86’sı, yoğun bakımda yatanların yüzde 94’nün aşısız yada eksik aşılı olduğunu söyledi.

Şehirde günlük vaka sayısında 700’lü rakamların üzerini gördüklerini belirten Usta, aşının önemine vurgu yaparak “Vaka sayılarımız oldukça arttı. Şehrimizde günlük 700’lü rakamları görmekteyiz. Şu an hastanelere çok fazla yoğun bir şekilde yansıma olmamakla birlikte bir miktar yansımalar da başladı. Şu an itibariyle hastanelerde yatan hastalarımız var. Bunların aşısız veya eksik aşılı olmaları bizi endişelendiriyor. Bu bağlamda da aşının ne kadar önemli olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Şu haliyle hastanede yatan hastalarımızın yüzde 86’sı, yoğun bakımda yatan hastalarımızın yüzde 94’ü,yine entübe olan hastalarımızın yüzde 94’ü aşısız ya da eksik aşılı olarak karşımıza çıkıyor. Bu çok ciddi bir durum. Aşının ne denli olduğunu önümüze koyuyor. Vatandaşımızın da bu konuda duyarlılığını özellikle bekliyoruz. Vakaların artışıyla bağlantılı olarak özellikle maske mesafe ve temizlik kurallarının daha titizlikle yerine getirilmesi gerektiğini özellikle belirtmek gerekiyor” dedi.

"SMA için test uygulamaları başladı"

Trabzon’da SMA hastalığı için test uygulaması başladığını belirten Usta, bu konuda durumunu merak edenlerin aile hekimlerine baş vurabileceğini söyledi. Usta “Sayın Bakanımızın ilan ettiği, Bakanlığımızın organize ettiği SMA hastalığı için test uygulaması başlatıldı. Aile hekimliklerimizde test materyalimiz bulunmakta. Özellikle evlenmiş olup durumunu merak eden durumundan endişe edenler ailesinde bu tür bir hastalık olup ta bende de var mı? diye merak edenler ve evlenme adayları aile hekimliklerine giderek testlerini yaptırabilecekler. İnşallah gelecek nesillerimize bu tür hastalık karşımıza çıkmayacaktır diye umut ediyoruz” diye konuştu.

Uyuz vakalarında artış

İl genelinde son günlerde uyuz vakalarında da ciddi artış yaşandığına dikkat çeken Usta, her yıl bu zamanlarda uyuz vakaların görüldüğünü hatırlattı. Usta, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Uyuz vakaları belli periyotta artış gösteriyor şu anda o periyodu yaşıyoruz. Okulların açılmış olduğu, çocukların yoğun bir şekilde temas halinde oldukları bir dönem. Her yıl yaklaşık bu aylarlar da yaşadığımız bir sıkıntı. Vatandaşımıza bu konuda bilinçlendirme yapmaya gayret ediyoruz. Okullara bu konularda Milli Eğitim üzerinden ilgili broşürü ilettik dağıtılmalarını sağladık. İnşallah ne yapmaları gerektiği konusunda bilinçlenerek velilerimiz ve çocuklarımız bu konuda sıkıntı yaşamayacaklar diye umut ediyoruz. Tabi ki vakalar bu dönemde fazla. Tedbirleri aldığımız takdirde onlardan da kurtulacağız diye umut ediyoruz.”

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