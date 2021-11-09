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Usta: "Trabzon olarak Turkovac aşısı Faz-3 çalışmasında şu ana kadar Türkiye’de en iyi ikinci il durumundayız"

Turkovac aşısı Faz-3 çalışmasının Türkiye genelinde uygulanacağı 40 merkezden biri olan Trabzon’da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Turkovac aşısı Faz-3 çalışmasında Türkiye’de en iyi ikinci il arasında yer aldıklarını belirterek “Aşı yaptırılma anlamında sayımız şu an 80. Bunun 185’e tamamlanması için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Sağlık 09.11.2021, 10:53
Usta: "Trabzon olarak Turkovac aşısı Faz-3 çalışmasında şu ana kadar Türkiye’de en iyi ikinci il durumundayız"

Turkovac aşısı Faz-3 çalışmasının Türkiye genelinde uygulanacağı 40 merkezden biri olan Trabzon’da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Turkovac aşısı Faz-3 çalışmasında Türkiye’de en iyi ikinci il arasında yer aldıklarını belirterek “Aşı yaptırılma anlamında sayımız şu an 80. Bunun 185’e tamamlanması için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Turkovac aşısı Faz-3 çalışması kapsamında Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 3 poliklinikte 18-60 yaş arası kişilere aşı uygulaması sürerken, aşı onay veren kişilere uygulanacak.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Usta, aşının farkındalığı için çekim alanları oluşturduklarını ifade ederek “18 Ekimde Turkovac Faz-3 çalışmasını ilimizde başlatmış olduk. Bize 185 kişilik çalışma gurubu oluşturmamız söylenmişti. Biz de o doğrultuda elimizden geldiğince hem camilerde hutbelerde farkındalık oluşturduk hem forma promosyonu oluşturarak çekim alanı oluşturmaya çalıştık işe renk katmaya gayret ettik. Aynı zamanda belli yayın organlarıyla olayın sürekli gündemde olmasını ve insanların bilinçlenmesini sağlamaya çalıştık. Bir yandan da iki doz Sinovac üzerinden üç ay geçmiş 18 -60 yaş arasındaki insanlarımızın da telefonlarına ulaşarak mesajla sonrasında ekip arkadaşlarımızla çağrı gurubundaki arkadaşlarımızla aranması cihetine gittik. Bu aramalarımız deva ediyor. Şu ana kadar Türkiye’de en iyi ikinci il durumundayız rağbet anlamında ve aşı yaptırılma anlamında sayımız şu an 80. Bunun 185’e tamamlanması için var gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşımızdan biraz daha duyarlılık bekliyoruz. Bu çalışma ülkemiz için bizim için aslında tüm dünya insanlığı için çok önemli. Çünkü bir aşı daha potaya girmiş olacak ve inşallah insanlığın hizmetine sunulmuş olacak. Bu anlamda duyarlılığı tekrar bekliyoruz” şeklinde konuştu.

"Aşılamada yüzde 76-77’lerdeyiz"

Türkiye’de ikinci doz aşı uygulamasında il olarak orta sıralarda bulunduklarını kaydeden Usta, “Türkiye’de ikinci doz aşı uygulamasında sayın bakanımızın sürekli her gün yayınladığı haritada görüyorsunuz, yüzde 76-77 bareminde devam ediyoruz. Ortalarda bir durumdayız. İkinci doz aşıda daha hızlı olabilmeyi yeğliyoruz. Bir kısım ilçelerimizde özellikle doğu ilçelerimizde daha yavaşız. Onun hızlanması için mücadelemizi veriyoruz. Farkındalıkları oluşturma gayret ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte üzerine koyarak açığı kapatmış olacağız” diye konuştu.

"Yanlış inanışlar bizi yoruyor"

Aşı konusunda özellikle yanlış inanışların kendilerini çok yorduğunu hatırlatan Usta, “Özellikle yanlış inanışlar, yanlış bilgilendirmeler, bilinçsiz hareketler bizi en çok yoruyor. Kimine göre çocuğun olmaması yönünde düşünmesi, kimine göre farklı sağlık sorunları ortaya koyacakmış gibi düşünceler. Kimine göre aşının etkili olmadığı yönünde ortaya koymuş olduğu düşünceler, onların aşıya karşı sempatiyle yaklaşımının önüne geçmekte. Bu da toplumsal bağışıklığın önüne geçen bir düşünce olarak ortaya çıkmakta. Bunların bir çoğu aşıldı inşallah bundan sonraki süreçte daha iyi bir sürece kavuşacağız” ifadelerini kullandı.

Dördüncü aşı durumu

Dördüncü aşı durumuyla ilgili değerlendirmede bulunan Usta, “Normalde iki Sinovac olup üzerine bir Biontech olanlarda yurt dışı seyahatleri varsa dördüncü yapılabilirlik vardı zaten. O devam ediyor. Onun dışında iki Biontech olmuş olanlarla alakalı üçüncü doz aşının yapılabilirliği geçen hafta itibariyle sayın bakanımızın açıklamasıyla başladı. Onda da belli yaş gruplarında belli risk guruplarında olan kişiler aşılanmaya başlandı. İnşallah o da yavaş yavaş aşı yapılanların ve aşısı eksik kalmış olan veya üzerinden zaman geçmiş olanları tekrar aşılı durumuna dönmeleri için bir mücadele vermemizi ve insanların aşılı duruma gelmesini sağlamış olacak” diye konuştu.

“Maçların tam kapasite seyirciyle oynanması aşı için büyük avantaj”

Trabzonspor maçlarının bundan sonra statta tam kapasite seyirci ile oynanacak olmasının aşı için büyük bir avantaj olduğunu kaydeden Usta, "Özellikle insanlar aşılı olarak maçlara gidebiliyor. Bu büyük bir avantaj. Aslında aşının yapılabilirliğini sağlayan bir etken, aynı zamanda sayının arttırılmış olması öyle görüyoruz bunu. Her kim ne yaparsa yapsın, nerede olursa olsun birbirleriyle temas durumunda maske mesafe kurallarını uygulamazsa aşı da bir başına bu işi engelleyen bir olay değil. O yüzden aşı olsak ta maske mesafeyle birlikte kendimizi ve çevremizi korumaya devam etmek zorundayız” ifadelerine yer verdi.

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