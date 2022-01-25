Üst solunum yolu enfeksiyonları kalp krizi başta olmak üzere kalp hastalıklarını tetikliyor

Özellikle kış ve bahar aylarında etkili olan gribal enfeksiyonlar, zatürre ve akciğer enfeksiyonları yanında kalp krizi ve diğer kalp hastalıklarını da tetikliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, bilinen kalp hastalığı olan kişilerin, enfeksiyonlardan korunmaya yönelik alabilecekleri önlemler olduğuna dikkat çekerek, tavsiyelerde bulundu.

Soğuk havalarla birlikte görülme sıklığı artan ve özellikle kronik kalp hastalığı olan kişilerde daha düşük olan vücut direnci nedeniyle sağlıklı kişilere göre daha hızlı ilerleyen gribal enfeksiyonlar, alt solunum yolu enfeksiyonu ve zatürreye neden olabiliyor. Prof. Dr. Hamza Duygu, özellikle kalp damar hastalığı, kalp yetmezliği, ritm bozukluğu, ve hipertansiyonu olan kişilerin enfeksiyonlardan daha fazla etkilendiğini ve bazı durumlarda hastanede yatış gerekebileceğini söylüyor.

Enfeksiyonun yol açtığı sıvı kaybı ve yüksek ateş kalp krizi nedeni olabilir

“Enfeksiyonlar ile kalp ve damar hastalıkları arasında ilişki olduğu, bilinen bir gerçektir. Gribal enfeksiyonlar ile birlikte vücutta bağışıklık sistemi aktifleşir ve inflamasyon denilen yangısal reaksiyon meydana gelir. Bu reaksiyon sonucunda kalp damarlarında önceden oluşmuş plaklarda parçalanma ve üzerine pıhtı oturması sonucunda damar tıkanıklığı meydana gelebilir, bu süreç ise kişide kalp krizine kadar ilerleyebilir” diyen Prof. Dr. Hamza Duygu, enfeksiyonlar sırasında vücuttaki sıvı kayıpları ve ateş yükselmesinin kalp atışlarını hızlandırarak kalbin iş yükünü artırdığını, kişide daha önceden bulunan ve belirti vermeyen damar tıkanıklıklarının, kalp krizine neden olabildiğini ifade ediyor.

Tedavi edilmeyen kalp zarı ve kalp kası iltihabı ani kalp durması nedeni

Daha çok viral enfeksiyonlarda görülmek üzere bazı bakteriyel enfeksiyonlar kalp zarı ve kalp kasında reaksiyona yol açarak kalp zarı ve/veya kalp kası iltihabına neden olabiliyor. Prof. Dr. Hamza Duygu, yakın zamanda gribal enfeksiyon geçiren kişilerin, göğüs ağrısı, nefes darlığı, bayılma, baş dönmesi, çarpıntı gibi şikayetleri olması halinde ve yine önceden kalp hastalığı olan kişilerde gribal enfeksiyonla birlikte nefes darlığı, bacaklarda ve karında şişme gibi şikayetler gelişmesi halinde mutlaka uzman bir kardiyolog tarafından kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Hamza Duygu, “Kalp zarı-kalp kası iltihabı kısa sürede tedavi başlanması ve bazı olgularda hastanede yatış gerektiren klinik bir durumdur. Tedavi edilmemesi halinde kişilerde ritm bozuklukları, kalp yetmezliği ve ani kalp durmasına kadar ilerleyebilmektedir” diyor.

Gribal enfeksiyonlar ve ilaç kullanımı

Enfeksiyonlarda kullanılan bazı ateş düşürücü, ağrı kesici ilaçlar ise vücutta su ve tuz tutulumuna neden olarak tansiyonu yükseltebilmekte ve daha önceden kalp hastalığı olan kişilerde kalp yetmezliği ataklarına neden olabilmektedir. Yine enfeksiyon tedavisinde kullanılan antibiyotikler, özellikle kan sulandırıcı (coumadin gibi) kalp ilaçları ile etkileşime girerek, kanamaya yol açabilmektedir.

Kalp hastalığı olan kişilerin gribal enfeksiyonlar, alt-üst solunum yolu enfeksiyonları, zatürre gibi durumlarda ilaç kullanmadan önce mutlaka kardiyoloji doktoruna başvurması gerekiyor. Prof. Dr. Hamza Duygu konuyla ilgili açıklamalarında, “Üst solunum yollarındaki ödemi azaltmak için kullanılan ilaçlar yanında burun damlası gibi yaygın kullanılan ilaçlar da kalbi hızlandırarak çarpıntı ataklarına yol açabilir. Bu nedenle önceden taşikardi veya kalp ritim bozukluğu olan hastaların bu ilaçları kullanmadan önce kardiyolojı uzmanına danışmaları hayati önem taşımaktadır” diyor.

Kalp sağlığına yönelik önlemler

Özellikle kalp hastalığı olan kişileri enfeksiyondan korumaya yönelik önerilerde de bulunan Prof. Dr. Hamza Duygu, alınabilecek önlemleri şöyle sıralıyor:

"Kış aylarında enfeksiyonlar açısından dikkatli olmalı, hijyene önem vermeli, kalabalık ortamlardan ve enfeksiyonu olan kişilerle yakın temastan kaçınmalı.

Vitaminler açısından zengin bol meyve ve sebze tüketmeli.

Odaları sık sık havalandırmalı.

Sıvı tüketimine özen göstermeli.

Grip ve zatürre aşısı yapınmalı.