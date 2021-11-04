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Üsküdar’da polis ekiplerinden Kızılay’a kan bağışı
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri, Üsküdar’da kurulan Kızılay çadırına gelerek kan bağışında bulundu.
Sağlık 04.11.2021, 14:04
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri, Üsküdar’da kurulan Kızılay çadırına gelerek kan bağışında bulundu.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, Kızılay’ın kan stoklarına destek vermek amacıyla gönüllü olarak kan bağışı kampanyasına katıldı. Üsküdar’da kurulan Kızılay çadırına gelen polis ekipleri, gerekli formları doldurduktan sonra doktor nezaretinde gerçekleştirilen kontrollerin ardından kan verme işlemini tamamlayarak bağışta bulundu. Kan bağışına çok sayıda polis ekibi katılım sağladı.