Üroloji Uzmanı Prof. Dr. İnal: “Kısırlık insanı psikolojik olarak zorlar”

Medicana International Ankara Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Halil Gürdal İnal, birkaç yıl öncesine kadar özellikle erkek faktörü nedeniyle çocuk sahibi olmakta zorlanılmasının ciddi psikolojik ve sosyal etkiler oluşturduğunu belirterek, yeterli tıbbi tedavi ile çocuk sahibi olunabildiğini söyledi.

Prof. Dr. Halil Gürdal İnal, androlojinin genel hatları ile ereksiyon sorunları, cinsel isteksizlik, penisteki yapı/şekil bozuklukları, erkek kısırlığı, sertleşme sorunları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, testislerde varisleşme, cinsel isteksizlik, erken boşalma gibi birçok sağlık sorununa çözüm üretmeye yönelik olduğunu söyledi. Prof. Dr. İnal, bu konu ile ilgilenen merkezlerde hekim muayenesinin yanı sıra özellikle kısırlık açısından yeterli donanıma sahip laboratuvarlar, tecrübeli jinekolog ve embriyologlardan oluşan bir ekip bulunmasının önemini vurguladı. Prof. Dr. İnal, birkaç yıl öncesine kadar özellikle erkek faktörü nedeniyle çocuk sahibi olmakta zorlanılmasının ciddi psikolojik ve sosyal etkiler oluşturduğunu belirtti. Hiç sperm çıkaramayan erkeklerde dahi yeterli tıbbi tedavi ile mikrocerrahi ve operasyon yöntemleri kullanılarak sperm oluştuğunu ve tüp bebek uygulamaları sayesinde çocuk sahibi olunabileceğini açıklayan Prof. Dr. İnal, “8 ila 12 ay korunmasız ilişkiye rağmen gebelik elde edemeyen çiftlerde olası sorunların tespiti ve tedavisi için çiftlerin öncelikle bir antoloji merkezine başvurmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Cinsel isteksizliğin yaş gruplarındaki etkisi

Prof. Dr. Halil Gürdal İnal, cinsel isteksizliğin özellikle 40 yaş üzerinde ve yaş artışına paralel olarak diğer gruplarda görülme sıklığının arttığının altını çizdi. Prof. Dr. İnal, cinsel olarak değişik derecelerde fonksiyon kaybı ya da cinsel istek azalması olan hastalar içinde son yıllarda geliştirilen ilaçlar ve ileri teknoloji ürünü olan protez uygulamalarının hayatımıza girmesiyle çok iyi sonuçlar alındığının altını çizdi.