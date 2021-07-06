Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Altınova, iyi huylu prostat büyümesinin tedavisi hakkında bilgi verdi

Medicana International Ankara Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Serkan Altınova, ilerleyen yaşla paralel olarak prostat hastalıklarının görülme sıklığının arttığını açıkladı. İdrar yapmayı zorlaştıran iyi huylu prostat büyümesinin fiziksel sağlığın yanında erkekleri psikolojik olarak da etkisi altına aldığını ifade eden Altınova, hatta cinsel yaşamlarını da olumsuz etkilediği bilgisini verdi.

Prostat hastalığının tedavisinde kullanılan yöntemlerden bahseden Prof. Dr. Altınova, iyi huylu prostat büyümesinde de yeni teknolojilerin kullanıldığından bahsetti. Bu hastalığın tedavisinde son yıllarda lazer teknolojisindeki ilerlemeler sonucunda geliştirilen Holmiyum lazerle prostat enükleasyonu denen kapalı sistemle ameliyat yöntemi olduğunu belirten Prof. Dr. Serkan Altınova, iyi huylu prostat büyümesi ameliyatlarında kullanılan yeni teknolojilerden biri olduğunu ifade etti. Hatta altın standart haline gelmiş bir yöntem olan holep, hem tedavi başarısı hem de yan etkilerin az olması yönünden çok etkili bir tedavi yöntemi olduğunu vurguladı.

İşlem sonrası kısa sürede normal hayata dönülüyor

Prof. Dr. Serkan Altınova, yaşı ilerleyen erkeklerin en büyük sorunu olan prostat büyümesinin çözümü için en çok tercih edilen, günümüzün en modern ve başarılı tedavi yöntemi olan ’holepi’yi önerdi. Prof. Dr. Serkan Altınova, lazerle prostat ameliyatı sırasında hastanın vücuduna kesi açılmadığından daha az kanamanın olduğunu, hastaneden kısa sürede çıkabildiğini, sondanın daha erken çekildiğinin, dokuların patolojik olarak incelenmesine imkan verdiğine (Bazı lazer yöntemlerinde bu imkanın olmadığını), büyük prostatlarda uygulanabileceğinin (Açık ameliyata gerek kalmayabilir), doku derinliği düşük olduğu için sinirlere hasar oranının etkisi düşük olduğu için ereksiyonun az etkilendiğini açıkladı. Altınova, lazerle prostat ameliyatı işlemini gerçekleştiren kişilerin kısa bir sürede normal hayatlarına hızlı dönüş yapabileceklerini ifade etti.