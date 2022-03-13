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Ürologlardan prostat hastalarına müjde: “Prostatınız yerinde kalacak”

Antalya’da düzenlenen 7. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi’nde konuşan Prof. Dr. Cenk Yücel Bilen, “Topluma iletilecek mesajlardan bir tanesi şudur; robotta tek firma çağı bitiyor. 10 firma daha yeni robotlar icat etti. Prostat kanserinin ölümcül olmayan forumları var. Bu cihazlar Türkiye’de de artmaya başladı. Erkeklere müjdeliyoruz; prostatınız yerinde kalacak inşallah. Herkesi cesur adımlar ile ürologlara bekliyoruz” sözlerine yer verdi.

Sağlık 13.03.2022, 11:29
Ürologlardan prostat hastalarına müjde: “Prostatınız yerinde kalacak”

Antalya’da düzenlenen 7. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi’nde konuşan Prof. Dr. Cenk Yücel Bilen, “Topluma iletilecek mesajlardan bir tanesi şudur; robotta tek firma çağı bitiyor. 10 firma daha yeni robotlar icat etti. Prostat kanserinin ölümcül olmayan forumları var. Bu cihazlar Türkiye’de de artmaya başladı. Erkeklere müjdeliyoruz; prostatınız yerinde kalacak inşallah. Herkesi cesur adımlar ile ürologlara bekliyoruz” sözlerine yer verdi.

Minimal İnvaziv Üroloji Derneği tarafından düzenlenen 7. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, 10-13 Mart 2022 tarihleri arasında, Antalya’da gerçekleştirildi. Kongrede; üroloji alanında uygulanan en güncel tanı yöntemleri ve minimal invaziv cerrahi teknikler ayrıntılı bir şekilde alanında yetkin, Türk ve yabancı hocalar tarafından sunuldu.

"2011 yılında kurmuş olduğumuz derneğimizin 10. yılını kutluyoruz"

Kongrede Türkiye’de çeşitli kliniklerin gönderilen 52 video sunumu ve 113 sözlü sunum kabul edilirken, üç gün boyunca interaktif bir ortamda katılımcıların ve deneyimli hocaların değerlendirmelerine sunuldu. Kongre hakkında açıklamalarda bulunan Minimal İnvaziv Üroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ender Özden,”2011 yılında kurmuş olduğumuz derneğimizin 10. yılını kutluyoruz. 2012 yılında aktivitelere başlamıştık. 7. Kongremizi düzenliyoruz. Biz dernek kurulmadan önce kongreye yapmaya başladık. Meslektaşlarımız ile 2 yılda bir araya gelerek gelişmeleri ve tecrübeleri paylaşıyoruz. Katılım açısında en yüksek katılımlı kongre oldu. İstediğimiz ve hedeflediğimiz ölçüde kongremizi yaptık” dedi.

“4 ayrı oturumda 8 ameliyat oldu”

Kongrenin önemli özelliklerinden birisinin canlı cerrahi olması olduğunu belirten Özden, “Tecrübeli meslektaşlarımızın ameliyatlarını canlı olarak yapması ve paylaşması çok önemlidir. Yoğun bir program oldu. 4 ayrı oturumda 8 ameliyat oldu. Türkiye’nin farklı noktalarında yapılan ameliyatlar canlı olarak paylaşıldı. Sorular anında soruldu ve cevaplandı. Teknolojinin verdiği imkanlar dahilinde verimli bir şekilde kullandık. Ameliyatların büyük bir kısmını taş ameliyatı oluşturdu. Taş hastalığı bizim ülkemizde önemli bir sağlık problemidir. Dünyadaki son gelişmeleri meslektaşlarımız ile paylaştık. Kongremizde 10 tane yurt dışında üroloji anlamında dünyaca tanınan meslektaşlarımız ile bir araya geldik” sözlerine yer verdi.

“Teknolojideki gelişmeler hızla devam ediyor”

Kongrede taş hastalığının önemli bir yer tuttuğunu belirten Özden açıklamasını şöyle sürdürdü: “Teknolojideki gelişmeler hızla devam ediyor. Bunları da konuştuk. Prostat kanseri de erkekler için önemli bir sağlık sorunudur. Bu konuda tüm detayları ile konuşuldu. Prostatın iyi huylu büyümesi ile ilgili son gelişmeler konuşuldu. Bunların hedefi hastalarımızın hayat kalitelerini daha az düşürecek şekilde bu işlemleri yaparak sağlıklarına kavuşturmak. Teknoloji ile ilgili gelişmeler yurt dışındaki bilim insanları ile de konuştuk.”

“İngiltere’de toplam 10 tane MR cihazı var, bizde kasaba başına 10 tane MR düşer”

Minimal İnvaziv Üroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cenk Yücel Bilen ise keyifli bir kongre düzenlediklerini belirterek, “Topluma iletilecek mesajlardan bir tanesi şudur; robotta tek firma çağı bitiyor. Çok meşhur bir firmanın kendine has özellikleri bir yana konuluyor. 10 firma daha nerede ise yeni robotlar icat etti. Önümüzdeki 10 yıl bir sürü oyuncağımız olacak. Ameliyathaneler oyuncaklar ile dolacak. İngiltere’de toplam 10 tane MR cihazı var. Bizde kasaba başına 10 tane MR düşer. Hemen her yerde robotumuz olacak. Ekonomik olarak bunları destekleyecek miyiz bilmiyorum. Prostat biz erkekler için ciddi bir sorun. Başından itibaren dert; cinsel hayatımızın bir parçasıdır. Modern çağ yavaş yavaş kanserdeki organ koruyucu yaklaşımını prostatta da yapmaya başladı. Son yıldır meme kanserinde bakıyorsunuz her şer yerinde duruyor. Şimdi prostatı da koruyacak aletlerimiz var” dedi.

“Erkeklere müjdeliyoruz; prostatınız yerinde kalacak inşallah”

Prostat kanseri noktasına sosyal medyada paylaşılanlara inanmadığını belirten Bilen, “2017 yılında okuduğunuz 10 cümleden 6 tanesi yalandı. Her erkek yaşadığı sürece prostat kanseri olur, toplam ölüm oranı yüzde 9 olan bir kanser. Ortada kıyametler kopuyor. Prostat kanserinin ölümcül olmayan forumları var. Günümüzde bu kanseri bölgesel anlamda tedavi edecek cihazlar da olmaya başladı. Bu cihazlar Türkiye’de de artmaya başladı. Erkeklere müjdeliyoruz; prostatınız yerinde kalacak inşallah. Herkesi cesur adımlar ile ürologlara bekliyoruz” açıklamasına yer verdi.

“Ne yazık ki altı boş olan şeylerin satıldığını görüyoruz”

Minimal İnvaziv Üroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. A. Barbaros Başeskioğlu ise konuşmasını şöyle sürdürdü: “En çok bilgi kirliliği taş hastalığından korunma ile ilgili en büyük alışveriş siteleri dahil materyaller ile dolu. Ne yazık ki altı boş olan şeylerin satıldığını görüyoruz. Bu konuda sizin de desteğinize ihtiyacımız var. Biz doğruları konuşuyoruz. Artık yeni nesil tek kullanımlık cihazlar çıkmaya başladı.”

“Gelişen teknoloji ile birlikte hastayı sağlığına kavuşturuyoruz”

Minimal İnvaziv Üroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Volkan İzol de kongrenin ürologlar için bir pratik oluşturduğunu sözlerine ekleyerek, “Yaptıklarını başka yerden de görmek önem arz ediyor. Prostat kanserine sık tanı konulmaya başlandı. Gelişen teknoloji ile birlikte hastayı sağlığına kavuşturuyoruz” açıklamasını yaptı.

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