Urmu dut şifa kaynağı

Kahramanmaraş’ta, kanser ve tümör hücrelerinin vücuttan uzaklaştırma özelliği ve birçok hastalığa faydası olduğu için şifa kaynağı olarak adlandırılan urmu dutu yoğun talep görüyor.

Onikişubat ilçesine bağlı Hayrullah Mahallesi’nde doğal gıda ürünleri satan Ali Kemal Aşık (43), "Faydasını saymakla bitiremeyeceğimiz urmu dut, ağız yaralarının önlenmesi ve oluşmuş olan yaraların düzelmesi için kullanılır. Yüzyıllardır ağız yaraları için kullanılmakta. Diş eti kanamaları için harika bir şifadır. Bademcik iltihaplanmaları, boğaz şişlikleri ve bronşit sorunlarına karşı çok etkili çözümdür. Karaciğer değerlerinin düzelmesinde çok faydalıdır. Şeker hastalıkları ve astım hastalıkları için oldukça faydalıdır. Kan temizleyicidir. İshal gidericidir. Kansızlığa iyi gelmektedir. Epilepsi hastalığına yarar sağlamaktadır. Yüksek kolesterol ve tansiyon hastalıklarında kullanılmaktadır. Düzenli tüketilmesi sonucunda kanser oluşumunu engellediği gözlemlenmiştir. Vücutta bulunan kanser önleyici yapıyı güçlendirmektedir. Düzenli tüketilmesi sonucunda çok daha sağlıklı bir vücuda sahip olmaktayız. Ayrıca urmu dutun reçeli, pekmezi, şurubu, sızma suyu, ekşisi yapılarak kullanılır" ifadesini kullandı.