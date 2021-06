Üretici çift için 50 kilometre yol gidip serada aşı yaptılar

Antalya’da aşı için randevu alamayan çiftçi karı-koca için sağlık ekipleri 50 kilometre yol gidip serada buldukları çifti aşıladılar. Sağlık ekiplerini karşılarında gören çift önce şaşırdı sonra sevindi. Çiftin aşıları biber serasının içinde yapıldı.

Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında aşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Manavgat’ın en ücra köşelerine kadar giden ekipler, aşıya ulaşamayan vatandaşların ayağına aşıyı götürüyor. Çardak Mahallesi’nden gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler, aşı için randevu alamadıklarını belirten Abdullah ve Gülay Biber çiftinin aşılarını serada biber toplarken yaptılar.

Aşısını yaptıran Abdullah Biber, randevu konusunda aksaklık yaşadıklarını belirterek “Sağ olsun ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri ayağımıza kadar gelerek serada çalışırken aşımızı yaptı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü gezici aşı ekibinden doktor Hasan Emre Eroğlu ise gezici aşı ekipleri olarak Manavgat gibi yüzölçümü geniş olan bir ilçede sağlık hizmetine erişimi sınırlı olan, merkeze en uzak mahallelerde toplu aşılama etkinlikleri yürüttüklerini söyledi. 85 yaş üstü olan, hasta ve yaşlı olduğu için bakıma muhtaç olan, aşı randevusu almakta sıkıntı yaşayan ve makul bir sebepten ötürü sağlık kurumuna ulaşamayan herkesi evlerinde, hayvanlarının başında, seralarında, tarlalarında aşıladıklarını söyleyen Eroğlu, "Gelen her talebi teker teker değerlendirip sıraya almaya gayret ediyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde de aşı istasyonumuzu kurduk ve yine randevu almakta güçlük yaşayan vatandaşlarımızı kurumumuza davet ederek yardımcı oluyoruz. Elbette ki hastanelerimiz ve aile sağlığı merkezlerimiz de yoğun bir şekilde aşılama hizmetlerini sürdürüyor. Amacımız hedef nüfusumuzu bir an önce aşılayıp Manavgat’ı ve Antalya’yı pandeminin gölgesinden çıkarmak. Bununla birlikte ilçe sağlık müdürlüğümüzün filyasyon ekipleri de insanüstü gayret göstererek çalışmalarını sürdürüyor. Pozitif test sonucu olan her vatandaşımızın adresine giderek bilgilendirme ve temaslı takibi yapıyor" dedi.

Vatandaşlardan aşılama oranı belli bir düzeye çıkana kadar maske, mesafe, temizlik önlemlerine devam etmeleri ve temaslı oldukları kişiler konusunda doğru bilgi vermelerini isteyen Eroğlu şöyle devam etti:

"Lütfen sizi telefonla arayan ve adresinize gelen sağlık ekiplerine karşı anlayışlı ve dürüst olun. Bu vesileyle bu illetten kurtulmanın tek yolunun aşı olduğunu hatırlatmak isterim. Sırası gelen bütün vatandaşlarımızı randevularını alıp aşı olmaya davet ediyorum."