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Unutkanlığa ilaç olan 8 besin

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Eda Balcı, pek çok kişinin mustarip olduğu unutkanlık problemine iyi gelen besinlere dair önemli tüyolar verdi.

Sağlık 19.01.2021, 11:13
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Unutkanlığa ilaç olan 8 besin

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Eda Balcı, pek çok kişinin mustarip olduğu unutkanlık problemine iyi gelen besinlere dair önemli tüyolar verdi.

Beykent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, insanların günlük yaşamında veya iş hayatında olumsuzluklara sebep olan unutkanlığın, modern yaşamın getirdiği stres, hareketsizlik, asosyal yaşam ve kötü beslenme gibi nedenlerle ortaya çıkabildiğini belirterek; bazı durumlarda şeker hastalığı, beyin hasarı ve epilepsi gibi daha ciddi sağlık sorunları tarafından tetiklenebildiğini söyledi.

Unutkanlığın her yaşta ortaya çıkabildiğini ve unutkanlığa karşı bazı temel sağlık alışkanlıklarını edinmenin gerektiğinin altını çizen Balcı, “Çünkü unutkanlığı tedavi edebilecek en etkili yöntemlerden biri sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılmasıdır. Peki beslenme düzenimizde olması gereken besinler nelerdir?” diyerek unutkanlığa iyi gelen besinleri sıraladı.

Ceviz unutkanlık için bire bir

Balık ve balık yağları omega 3 yağ asitlerinden EPA ve DHA açısından çok zengindir. Omega 3 yağ asitlerinin en önemli özelliği zihinsel fonksiyon sağlığına olan olumlu etkileridir. Sadece zihinsel fonksiyonlarda değil, kalp hastalıklarında, göz sağlığında ve kansere karşı korunmada da etkili olduğu yapılan çalışmalarla bildirilmiştir. Eksikliği durumunda unutkanlık, depresyon ve uyku problemleri gibi belirtileri olan omega 3 yağ asitlerinin yeterli alınmasına dikkat edilmeli ve bu yağ asitlerinden zengin olan balığın haftada 2-3 kez tüketilmesine özen gösterilmelidir.

Cevizin de tıpkı balıkta olduğu gibi omega 3 yağ asidi açısından zengin olduğunu ifade eden Balcı, “Bu sayede unutkanlığa ve diğer zihinsel fonksiyonlara ve hafızayı güçlendirmeye olan etkisi kanıtlanmıştır. E vitamini açısından da zengin olan cevizi günde 2-3 adet tüketerek gereksinimimizi karşılayabiliriz” dedi.

Anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağı olan yumurtanın bir çeşit B vitamini olan kolin içerdiğini belirten Eda Balcı şöyle devam etti: “Kolin sinir ve kas sisteminin işleyişinde ve hücreler arasındaki etkileşimde etkili olmasından dolayı, beyin gelişimi ve vücut fonksiyonlarının düzenli işleyişi için önemlidir.

Yoğurt, içerisinde bulundurduğu tirozin sayesinde unutkanlığa karşı önemli besinlerdendir. Ayran veya cacık olarak da tüketebileceğimiz yoğurdu sofralarımızdan eksik etmememiz zihin sağlığımız için gerekmektedir.

A,C,E ve K vitaminleri ve demir, kalsiyum ve magnezyum mineralleri açısından zengin olan ıspanağın düzenli tüketimi beyin ve zihin sağlığı için çok etkilidir. Bilişsel ve davranışsal sorunlara karşı fayda sağlar. Aynı zamanda kan basıncının düşürülmesi, mide ve sindirim sistemine olan faydası ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine olan etkilerinden dolayı mevsiminde ıspanak tüketimine dikkat edilmesi gerekmektedir.

B12 vitamini eksikliği unutkanlığın en önemli sebeplerinden biridir. B12 vitamini eksikliğinden kaynaklı unutkanlığın tedavisinde bu vitaminden zengin besinlerin tüketimi çok önemlidir. B12 vitamini hayvansal kaynaklarda yüksek oranda bulunduğu için kırmızı et, karaciğer, süt gibi hayvansal kaynakların tüketimine özen gösterilmelidir.

Son zamanlarda popülaritesi çok fazla artan besinlerdendir. Antioksidan ve antienflamatuar özelliklerinden dolayı birçok hastalığa karşı etkili olan zerdeçal, beyinde yeni hücrelerin oluşmasını sağlar ve beyin fonksiyonlarını geliştirir.

Düzenli olarak tüketilen yeşil çayın, bunamaya ve unutkanlığa neden olan beyin fonksiyonlarındaki bozuklukların önlemesinde etkili olduğu yapılan araştırmalarla gösterilmiştir.”
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