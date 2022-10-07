Ünlü jinekolog Op. Dr. Şen: "Kadınlarda doğum sonrası kas gevşemesi ve doğum yırtıkları, yaşam kalitesinin düşmesine, ruhsal sorunlara yol açabilir"

Ünlü jinekolog Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, kadınlarda özellikle doğum sonrası kas gevşemesinin çeşitli olumsuzluklara neden olabileceğini belirterek, "Kadınlarda doğum sonrası kas gevşemesi yaşam kalitesinin düşmesine, cinsel ve ruhsal sorunlara, kas gevşekliğine yol açar" dedi.

Mutsuz kadının mutsuz topluma neden olduğunu kaydeden Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, kadınların estetik cerrahi operasyonlarla tüm sorunlardan kolayca kurtulabildiğini söyledi. Op. Dr. Şen, "Yaşlandıkça ve kaslarınız gevşemeye başladıkça vajinal bölge kaslarını korumak önemlidir. Vajinal kasları sıkı tutmak için adımlar atılmazsa, yeterli miktarda sıvı alınmazsa elastikiyet azalır ve kolajen kaybolur. Bu durum kendini kas gevşekliği ve cinsel tatminsizlik olarak gösterir. Kadınlarda kas gevşemesi, doğum sonrası kadınlarda yaşam kalitesinin düşmesine, cinsel ve ruhsal sorunlara ve kas gevşekliğine yol açar. Genetik yatkınlık, doğum ve yoğun cinsel ilişki nedeniyle vajina bölgesinin gevşemesi zamanla ciddi psikolojik sorunlara yol açabilir. Menopoz döneminde genital cilt dokusunun incelmesi ile birlikte vajinada kuruluk ve ilişki sırasında ağrı artabilir ve buna bağlı olarak moral bozulur. Tekrarlayan vajinal enfeksiyonlar ve tekrarlayan mantar enfeksiyonları olan kadınlarda bölgesel direnci artırdığı için tedavi amaçlı toparlama ameliyatları kullanılmaktadır" diye konuştu.

"Vajinoplasti genital dokuda tekrar rejenerasyon sağlıyor"

Vajinoplastinin genital dokuda tekrar rejenerasyon sağladığını vurgulayan Op. Dr. Şen, bu yöntemin en kalıcı tedavi seçeneği olduğunu ifade etti. Op. Dr. Şen, "Vajinoplasti operasyonu tedavisi, lokal anestezi ve hafif bir sedasyon altında yapılabilir. Bu nedenle ağrısız, acısız ve kesinlikle kolay bir tedavi yöntemidir. Vulva ve vajinaya uygulanan estetik ameliyat ortalama 45 dakika kadar süren çok basit, kalıcı ve etkili bir işlemdir. Vulvar daralması üretral akıntıyı olumlu etkilediği için öksürürken, hapşırırken veya gülerken idrarı tutmakta veya sızdırmakta zorlanan kadınlar için bu oldukça sevindirici bir sonuçtur. Vajinoplasti, genital dokuda tekrar rejenerasyon sağlar. Perineoplasti tedavisi ile yapılan kombine PRP tedavisi ise vajina girişini sıkılaştırır. Ameliyattan 4-5 hafta sonra etkisi daha da artmaya başlar" şeklinde konuştu.