Ünlü estetikçi korona oldu
BİRAZ ÖNCE OMÜ TIP FAKÜLTESİ KOVİD POLİKLİNİĞİ DR. MUSTAFA BEYLE BU POZU VERDİK. HOCAM İNANIYORUM KISA SÜREDE İYİLEŞİP ARAMIZA KATILACAKSIN ANLAMINDA PARMAK İŞARETİNİ GÖSTERDİ. TEŞEKKÜRLER SEVGİLİ DOKTORUM DEDİM VE KOVİD POZİTİF OLDUĞUMU HENÜZ ÖĞRENDİĞİMDE ALDIĞIMIZ BU KARE TAKİPÇİLERİM İLE PAYLAŞIMA DEĞER HEM DE BANA MORAL OLUR DEDİM.
Ünlü Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, korona virüse yakalandı.
Doç. Dr. Hayati Akbaş yüksek ateş, kuru öksürük, yorgunluk ve kas eklem ağrıları nedeniyle Covid-19 testi yaptırdığını, sonucunun pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Samsun FBM Tıp Merkezi sahibi, Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş korona virüsüne yakalandı. Yaptırdığı Covid-19 test sonucunda pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran Dr. Hayati Akbaş şunları söyledi:
"Çok değerli takipçilerim arkadaşlarım. Bugüne kadar sizler ile sadece mesleki tecrübelerimi değil, hayatın farklı yönlerini, üzüntülerimi sevinçlerimi de paylaştım. Cumartesi akşam başlayan yüksek ateş, Kuru öksürük,yorgunluk, kas eklem ağrıları nedeniyle pazar günü Covid-19 testi yaptırdım. Sonuç 3 saat önce pozitif olarak geldi. Tüm dünyayı kasıp kavuran korona bana da ulaştı. Doktor arkadaşlarım gerekli tetkikleri yaptılar. Akciğer tomografisi yaptılar ve şükür tomografi temiz çıktı. Biraz önce OMÜ Tıp Fakültesi Kovid Polikliniği Dr. Mustafa Bey ile bu pozu verdik. Hocam, ’inanıyorum kısa sürede iyileşip aramıza katılacaksın’ anlamında parmak işaretini gösterdi. Teşekkürler sevgili doktorum dedim ve korona pozitif olduğumu henüz öğrendiğimde aldığımız bu kare takipçilerim ile paylaşıma değer hem de bana moral olur dedim. Lütfen hepimiz korona konusunda daha dikkatli olalım, sağlık otoritelerimizin önerilerini dikkate alalım ve asla bana bir şey olmaz demeyelim. Yaşadığım süreci ve korona ile ilgili deneyimlerini yaşadıklarını sağlığım elverdiği ölçüde siz değerli takipçilerim ile paylaşacağım. İnşallah tablo kötüye gitmez ve tez zamanda hayata kaldığımız yerden başlarız."
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