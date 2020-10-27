Ünlü estetikçi Hayati Akbaş plazma bağışı yaptı

19) yenen ünlü Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Hayati Akbaş, plazma bağışçısı oldu.

Samsun FBM Tıp Merkezi sahibi, Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş’ın 24 Ağustos tarihinde korona virüs testi pozitif çıktı. Virüse yakalanmasının ardından 8 günlük bir süreci evde tedavi altında geçirdi. Evde tedavi olduğu süreçte ateşinin düşmemesi, öksürük ve eklem ağrıları şikayetleri artınca hastaneye başvurdu. Hastanede 5 günlük bir tedavinin ardından korona virüsünü yenen Dr. Hayati Akbaş, diğer hastaların tedavilerine katkı vermek adına Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü’nde plazma bağışında bulundu.

Kovid-19 belirtilerinin kendisinde nasıl başladığını anlatan Doç. Dr. Hayati Akbaş, “Gündüz ameliyatlarımı bitirdim, akşam eve gittim. Televizyon izlerken bir anda kuru bir öksürük başladı. Önce bir iki oldu. Sonra saati kurarsın da o an gelir gibi peş peşe kuru öksürükler yaşadım. Daha sonra bir yarım saat bir saat içerisinde kendimi iyi hissetmemeye başladım. Sabaha kadar böyle kırgınlıklar devam etti. Kas ağrıları, eklem ağrıları, ateş yavaş yavaş başladı. Sabaha kadar tam uyuyamadım. Sabah kalktım hemen hastaneye gittim. Test yaptırdım, ertesi gün Kovid-19 pozitif olarak sonuç çıktı. Daha da ilerledi. Ateş 39,5 dereceye çıktı. Çok yüksek ateş seyretti. Yaygın eklem ağrıları, kas ağrıları, baş ağrısı, boğaz ağrısı, kuru öksürük bende bunların hepsi vardı. Akciğer tomografisi çekildi ama temiz çıktı. Kuru öksürük ciğerden gelen bir şey değil diye düşündüm. Bakanlığımızın protokolü çerçevesinde evde tedaviye başladım. İlaçlarımı almaya başladım. Aşağı yukarı 5-6 gün evde idare etmeye çalıştım ama baktım ateş düşmüyor ve nefes darlığı başlayınca acilen hastaneye gittik. Yapılan tomografide yaygın akciğer tutulumu tespit edildi. Hastaneye yatış yapıldı. Farklı bir tedavi protokolüne geçildi mecburen. Onunla 4-5 günlük bir hastane tedavisi sonucunda şükürler olsun atlattık. Eve döndük” dedi.

Plazma bağışı yapmanın önemine değinen Hayati Akbaş, “Bu çok önemli bir olay ve birçok insanın bu aşamada plazmaya ihtiyacı olabilir. Ciddi hastalıklar ortaya çıkabilir. Meslektaşlarımızın ve normal vatandaşlarımızın ihtiyacı olabiliyor. Ben bunu yaşadıysam bunu herkesten önce ben yapmalıydım. Açıkçası bu hastalığı yaşayan geçiren herkese tavsiyem, kurallara uyuyorsa belli şartları, ölçüleri değerleri var bunları sağlıyorsa eğer mutlaka plazma bağışçısı olmaları gerekiyor. Çünkü bunu bekleyen birçok insan var” diye konuştu.

Tedbirlere riayet etmenin çok yüksek koruyuculuk sağladığını belirten Akbaş, “Biz sağlık çalışanları sürekli hastalarla dünyanın dört bir tarafından gelen farklı şehirlerden gelen insanlarla muhatap olmak zorundayız. Mesleğimiz böyle. Ama bunun yaparken 3 şey söylenir. Maske takılacak, mesafe ayarlanacak ve hijyen. El hijyeni ve genel hijyene uyulacak denir. Bunlara uyulacak. Biz ne kadar uysak da ender de olsa yakalanabilme şansımız yine de var ama yüzde 90’a varan bir koruyuculuktan bahsediliyor. Kurallara yumak yüzde 90’a varan bir koruyuculuk sağlar ve aşı kadar, aşıdan daha fazla koruyuculuk sağlıyor” şeklinde konuştu.

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım ise, “Bağışa uygunluklarını kontrol edip bağışa uygun olan kişilere randevu oluşturuyoruz. Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü’ndeki plazma bağışı alanında bağışlarını alıyoruz. Bugün sağlık kuruluşlarında tedavi gören insanlarımızın tedavi süreçlerinde immün plazmaya ihtiyacı oluyor. Bunun karşılanabilmesi de ancak Kovid tanısı alıp, iyileşen insanlarımızın yapacağı bağışlarla mümkün. Bugün burada çok kıymetli Türkiye’nin önemli plastik cerrahlarından Hayati Akbaş hocamız immün plazma bağışında bulunuyor. Yapmış olduğu bağıştan ötürü kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu anlamda hocamızın yapmış olduğu bu örnek davranış gibi, aynı şekilde Kovid tanısı alıp iyileşmiş vatandaşlarımızın uygun vakitlerde yapmaları bizlerinde temel beklentisi” ifadelerini kullandı.

Muhsin Yıldırım tarafından Hayati Akbaş’a İmmün Plazma Bağışçısı Beratı takdim edildi.