Ünlü estetikçi Akbaş: "15-16 yaşlarında burun estetiği doğru değil"

Ünlü estetikçi Doç. Dr. Hayati Akbaş, "Türkiye’de en çok yapılan estetik ameliyatı burun ameliyatıdır. 15-16 yaşındaki gençler daha iyi gözükmek için burun estetiği yaptırmak istiyorlar ancak bu doğru değil. Mümkünse fiziksel gelişim tamamlanmalı ve ortalama 18 yaşlarına kadar burun hastalığı yoksa ise estetik yapılmamalıdır" dedi.

FBM Tıp Merkezi sahibi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, burun estetiği hakkında bilgi verdi. Burun estetiği plastik cerrahide, estetik cerrahide en çok yapılan ameliyatların başında geldiği söyleyen Akbaş, "Burun insan yüzünün karakteristik kimliğini en çok en çok belirleyen anatomik yapılardan bir tanesi. Dolayısı ile burunun büyük olması, normalden küçük olması, eğri olması yüzün ahengini bozmaktadır. Kadın ve erkeklerde burunda nefes alma fonksiyonu açısından ve yüz güzelliği estetiği bakımından herhangi bir sıkıntı ameliyat gerektirebilir. Çünkü burunda nefes almanıza engel olabilecek iç kemikte bir eğrilik olursa sağlıklı nefes alınamaz. Bu durum burunu ameliyata götüren bir faktördür. Yine burunun görüntüsünde, şeklinde bir problem olursa her türlü eğrilik, büyüklük ve küçüklük gibi durumları kolay bir ameliyatla çözebiliyoruz. Türkiye’de en çok yapılan estetik ameliyatı burun ameliyatıdır. Plastik cerrahilerinde en fazla yaptığı ameliyat yine burun ameliyatıdır" diye konuştu.

Estetik için doğru yaş

Burun estetiğinde önemli olanın doğru zamanda, doğru şekilde, doğru bir işlemle olması gerektiğini belirten Akbaş, "Sadece estetiğe önem vererek, fonksiyon ihmal edilerek yapılması doğru değildir. Ama aynı zamanda sadece fonksiyonel olarak yapıyorum diye burundaki deformiteyi görmezden gelmek, düzeltmemek bazen hastalarda mutsuzluğun kaynağı olabilir. Mümkün mertebe fiziksel gelişim tamamlandıktan sonra bu estetik yapılmalıdır. Bazen çok erken zamanlarda estetiğe gidildiğini duyuyoruz. 15-16 yaşındaki gençler daha iyi gözükmek için burun estetiği yaptırmak istiyorlar ancak bu doğru değil. Mümkünse fiziksel gelişim tamamlanmalı ve ortalama 18 yaşlarına kadar burun hastalığı yoksa ise estetik yapılmamalıdır. Bu yaşlardan sonra estetiğin belirli bir yaş limiti yoktur. Çok ileri yaşlarda da insanın psikolojisini, görüntüsünü olumsuz yönde etkileyip hayatına negatiflik katıyorsa burun estetiği yapılabilir" şeklinde konuştu.