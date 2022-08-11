Ünlü estetik uzmanı Hayati Akbaş: "Erkeklerde meme büyümesi tedavi edilmezse kalıcı ruhsal travma oluşturabilir"

Ünlü Estetik-Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, erkeklerde gelişen meme büyümesinin erken zamanda müdahale edilmesi gerektiğini, müdahale edilmediği takdirde kişilerde ciddi bir ruhsal travma oluşturabileceğini söyledi.

Erkeklerde erken yaşta gelişen meme büyüklüğünün ciddi özgüven eksikliğine yol açabildiğini, meme büyüklüğünün çok az bir kısmının sporla düzelse de büyük bir kısmının düzelmesi için cerrahi işlem gerektirdiğini belirten FBM Tıp Merkezi sahibi Estetik-Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, "Erkeklerde meme büyümesi tedavi edilmezse kalıcı ruhsal travma oluşturabilir" dedi.

"Erkek de meme büyümesinde yaş kriterimiz asla yoktur"

Meme büyüklüğünün tedavisi hakkında bilgi veren Hayati Akbaş, "Erkeklerde estetik cerrahide, plastik cerrahide en sık yaptığımız ameliyatlardan bir tanesi de meme büyüklüğü jinekomasti operasyonlarıdır. Bazı erkeklerde çeşitli sebeplerle göğüs tıpkı bir kadın memesi gibi büyümeye başlar. Özellikle ergenlik döneminde erkeklerde hormonal dengesizliklere bağlı bir miktar göğüs büyür, geçici bir jinekomasti oluşur. Daha sonradan ise normal haline gelir. Ancak ergenlik döneminde normalin üstünde bir büyüme ergen bir erkek çocuğunun psikolojisini çok olumsuz yönde etkiler. O yüzden bir erkek çocuğunda ergenlik dönemi süreci veya sonrasında normalin üstünde bir meme büyüklüğü varsa mutlaka bunlar incelenmeli ve gerekirse de tedavi yapılması gerekir. Aileler bu konuda dikkatli olmalıdır. Çocuklarında normalin üstünde bir meme büyüklüğü olduğunda mutlaka onları bir plastik cerrahi uzmanına götürmelidirler. Jinekomastinin (erkek de meme büyümesi) tedavisi zor bir tedavi işlemi değildir. Çeşitli yöntemlerle bazen sadece liposakşın, bazen sadece insizyon çıkartma, bazen ise ikisinin kombinasyonu gibi yöntemlerle bunlar düzeltilebilir. Bazı çocuklarda ise öyle bir göğüs büyümesi olur ki bir kadın göğsünden daha büyük bir şekle gelebilir buna da aşırı meme büyümesi diyebiliriz. Bu durumda da mutlaka en erken dönemde müdahale edilmesi gerekir. Çünkü bu estetik operasyonlarında yaş sınırlaması yoktur. Genellikle 18 yaşını tamamladıktan sonra estetik ameliyatı olunur. Örneğin memesi hiç olmayan bir genç kıza silikon protez koymak için 18 yaşını beklemek gerekir. Erkek ya da kız çocuğunda burunla ilgili bir sıkıntı varsa mümkünse 18 yaşına kadar gelinsin, burun gelişimi tamamlansın ondan sonra burun estetiği olsun deriz. Erkek de meme büyümesinde yaş kriterimiz asla yoktur. Çünkü eğer ergenlik dönemlerinde bunlar tedavi edilmezse kalıcı ruhsal travmalara sebep olabilir. Bu da çocuğun öz güveninde ciddi hasarlar bırakabilir. Bunların bir kısmı kiloya bağlı ise eğer kilo verilmesiyle, sporla, diyetle kısmen düzelir. Ama çok büyük bir kısmı sporla ve diyetle düzelmez. Onların mutlaka cerrahi bir müdahaleyle düzeltilmesi gerekir" diye konuştu.