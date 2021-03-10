Ünlü biriyle aşk yaşadığını iddia etse de tartışmayın!

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Uzman Klinik Psikolog Cemre Ece Gökpınar, hezeyanlı psikiyatrik bozukluklar grubunda değerlendirilen erotomani rahatsızlığı hakkında önemli bilgilerle birlikte tedavi yöntemlerini paylaştı.

Sanrılarını doğrulayacak açıklamalar yapıyorlar

Klinik Psikolog Cemre Ece Gökpınar, ‘Erotomani hezeyanlı yani sanrılı bozukluklar grubunda değerlendirilen psikiyatrik bir rahatsızlıktır’ dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Kişi genellikle daha yüksek konumda ya da daha ulaşılması zor konumda olan bir kişinin kendisi ile aşk yaşadığı ya da bir ilişki yaşadığı düşüncesi içerisinde oluyor. Bu kişi zaman zaman işyerinde çalıştığı bir kişi, yolda gördüğü bir yabancı ya da ünlü bir kişi olabiliyor. Bu durum kişi ile tartışılarak çürütülemeyecek ve mantıklı açıklamalar ile ikna edilemeyecek düzeydedir. Kişi bu durumu sistematik bir şekilde savunarak her zaman için bu hezeyanı doğrulayacak açıklamalar bulabiliyor. Yanıma gelmiyor çünkü duyulmasını istemiyor, doğru zamanı bekliyor gibi örneklerden bahsedebiliriz. Zaman zaman kişilerin bu alan dışında başka belirti göstermemeleri ve işlevselliklerinin bozulmamış olduğu gözlemlenebilir.”

Bipolar bozukluk ataklarında erotomani görülebilir

Erotomaninin psikotik bozukluklar içerisinde yer alan bir rahatsızlık olduğunu vurgulayan Gökpınar, “Ancak bipolar duygudurum bozukluklarında ataklar esnasında yine erotomanik hezeyanlara rastlayabiliriz. Örneğin manik epizodda olan bir hasta, bir sanatçının kendisine aşık olduğunu, bir şarkıyı kendisi için yazdığını ve bir televizyon programında sarf ettiği cümlenin aslında kendisine mesaj olduğunun inancı içerisinde olabiliyor” dedi.

Erotomani kimlerde görülebiliyor?

Erotomani rahatsızlığının bipolar duygudurum bozukluğu, psikotik bozukluk ve hezeyanlı bozukluk gibi psikiyatrik tanı almış kişilerde semptom olarak görülme ihtimali olduğundan bahseden Gökpınar, bazı kişilik bozukluklarında da benzer tablolar gözlemlenebileceğini ifade etti.

Multidisipliner bir yaklaşımla tedavi edilmeliler

Klinik Psikolog Cemre Ece Gökpınar, erotomaninin ilaç tedavisi ve eş zamanlı ilerlenen psikoterapi süreci ile çoğunlukla kontrol altına alınabildiğini söyledi ve sözlerini şöyle tamamladı:

“Erotomani’de kişiye özel tedavi protokolü geliştirilmesi ve tedavi ekibinin multidisipliner tedaviye beraber devam etmesi büyük önem taşıyor. Psikiyatri uzmanının değerlendirmeleri ve gerek görülmesi durumunda kişiye ek tedaviler de uygulanabiliyor Bu durum erotomaniye eşlik eden başka bir psikiyatrik rahatsızlık olması durumunda örneğin bipolar bozukluk, tedavinin seyri ve yanıtı değişkenlik gösterebilir. Böyle bir durumda kişinin onaylanmaması ve aynı zamanda da bu konunun kişi ile tartışılmaması gerekir.”