Üniversiteden Başkan Böcek’in sağlık durumuna ilişkin açıklama
COVİD-19 TEŞHİSİYLE ANTALYA'DA ÖZEL BİR HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜRKEN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNE SEVK EDİLEN ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUHİTTİN BÖCEK'İN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN BAŞHEKİMLİKTEN YAPILAN AÇIKLAMADA, BÖCEK’İN YOĞUN BAKIMDAKİ TAKİP VE TEDAVİSİNİN SÜRDÜĞÜ BELİRTİLDİ.
Covid-19 teşhisiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisi devam Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumuna ilişkin başhekimlikten yapılan açıklamada, Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin sürdüğü, son 24 saat içerisinde tedavisinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve klinik seyrinin stabil olduğu bildirildi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Covid-19 teşhisiyle 17 Ağustos tarihinden bu yana tedavi gördüğü özel hastaneden geçtiğimiz günlerde Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Hastanede tedavisi süren Böcek’in sağlık durumuyla ilgili Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği’nden yapılan açıklamada, Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin sürdüğü belirtilerek, “Son 24 saat içerisinde de olumsuz herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak seyretmektedir” denildi.
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