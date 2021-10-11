Üniversitede üretilen dezenfektanlar sayesinde 200 milyon lira cepte kaldı

Covid-19 salgınının başladığı günden bu yana gönüllü olarak destek veren Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyeleri, yaklaşık 4 bin ton dezenfektan üreterek 200 milyon liralık tasarruf etti.

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyeleri tarafından Çevre ve Enstrümantal Laboratuvarı’nda üretilen dezenfektanlar, Edirne ve ilçelerdeki kamu kurumlarına ücretsiz olarak dağıtılıyor. Üretilen dezenfektanlar sayesinde 200 milyon liralık tasarruf sağlanmış oldu. Edirne Valiliği tarafından sağlanan ham maddeyi Çevre ve Enstrümantal Laboratuvarı’nda sodyum hipoklorit kullanarak çamaşır suyundan 80 kat daha güçlü bir dezenfektan haline getiren Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyeleri, salgının başından bu yana gönüllülük esasına göre özverili çalışmalarını sürdürüyor.

Kimya Bölümü Öğretim Üyesi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Türkyılmaz, çamaşır suyundan 80 kat daha güçlü ve insana zarar vermeyen bir asit ile üretilen dezenfektanlar sayesinde 200 milyon liralık tasarruf sağlandığını söyledi.

“Salgının başından bu yana 4 bin tona yakın dezenfektan üretildi”

Kimya Bölümü Öğretim Üyesi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Türkyılmaz, 15 Mart 2020’de başladıkları dezenfektan üretme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini aktardı. Çamaşır suyundan 80 kat daha güçlü, kuvvetli olan dezenfektan yapımı için laboratuvarda sentezleme yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Türkyılmaz, “Daha sonra da bunları hazır üretmeye başladık. Bu hipokloriz asidi ve çamaşır suyundan 80 kat daha güçlü insana hiçbir şekilde zarar vermeyen bir asit ve üzerinde çokça çalışılmış. 1. Dünya Savaşı’ndan bu yana elde edilen bir şey. Biz bunu kendi imkanlarımızla sentezledik. Valimiz ham madde konusunda destek oldu. Rektörümüz çok destek oldu. Biz kimya bölümü hocalarımızla yaklaşık 1 buçuk yıldır hiç durmadan üretime devam ediyoruz. Sadece kamuya veriyoruz. Hastanelere dağıtılıyor, ilçelerdeki kamu binalarına dağıtılıyor. Kokusuz ve insanın üzerine geldiğinde hiçbir zarar vermiyor. Salgının başından bu yana 4 bin tona yakın dezenfektan ürettik. Bu tip dezenfektanların litresi yaklaşık 40-50 lira civarında oluyor. Edirne olarak bu iş için yaklaşık 200 milyonluk bir kar ettik” ifadelerini kullandı.

“Ara vermeden üretime devam ettik”

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, valilik tarafından sağlanan ham maddeyi yerli imkanlarla işleyerek ara vermeden tonlarca dezenfektan üretimi yaptıklarını belirtti. Salgının yayılmasını önleme konusunda bir nebze de olsa katkı vermenin sevincini yaşadıklarını aktaran Prof. Dr. Türkyılmaz, dezenfektan üretiminin hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade etti. Dezenfektenin salgınla mücadelede önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Türkyılmaz, "Ürettiğimiz hipokloröz asit, çamaşır suyundan 80 kat daha güçlü, insana hiçbir şekilde zarar vermeyen bir asit. Bunu laboratuvarda kendi imkanlarımızla sentezledik. Edirne Valisi Ekrem Canalp, ham madde konusunda destek oldu. Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu çok destek verdi ve biz Kimya Bölümü hocaları olarak üretime başladık. Bir buçuk yıldır hiç durmadan üretime devam ediyoruz. Sadece kamuya veriyoruz. Kokusu yok, insanın üzerine geldiğinde hiçbir zararı yok" dedi.

Salgınla mücadele kapsamında ortam dezenfeksiyonunun sağlanması amacıyla üretilen dezenfektanlar, hastaneler, sınır kapıları, kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere pek çok noktaya ücretsiz olarak dağıtılıyor.