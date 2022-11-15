Üniversite öğrencileri Çocuk Acili Resimlerle Süslüyor

Nevşehir Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisindeki duvarlara çocukların dikkatini dağıtmak ve yapılan tıbbi işlemleri daha kolay hale getirmek için çizgi film kahramanları resmediliyor.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Nevşehir Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisinin çeşitli noktalarına çizgi film karakterlerini resmediyorlar. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Bahriye Kaplan, yapılan uygulama ile tıbbi işlem gören çocukların işlem süresinin kısaldığını söyledi. Kaplan; “Çocuklar genellikle hastanede bulunmaktan hoşnut olmazlar. Bunun birçok nedeni olabilir. Hastane ortamını biraz renklendirmek, fiziki çevreyi ilgi çekici hale getirmek bizim hareket noktamız oldu. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki; çocuklar hastane ortamında iletişim kurma, tedavi ve bakıma uyumda zorlanmaktadırlar. Biz çocuk hemşireleri olarak kimi zaman terapötik, kimi zamanda sanatsal faaliyetleri kullanabiliyoruz. Hastane ortamında fiziki çevrenin görsel uyaranlar ile zenginleştirilmesi halinde çocuklar kendinden bir şeyler bulur ve sağlık ekibiyle çok daha kolay iletişim kurabilir” şeklinde konuştu. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor Bahriye Kaplan, yaptıkları bu çalışmayı ilk olarak hastane yönetimiyle paylaştıklarında olumlu cevap aldıklarını söyledi. Kaplan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin yaptığı bu çalışma ‘topluma hizmet’ faaliyetleri bakımından da çok kıymetli olduğunu söyledi.

Kaplan; “Yaptığımız çalışmada hastanede kan alma ve damar yolu açma işlemleri uygulanırken, çocukların dikkatini çekecek ve onların dünyasında olan çizgi film karakterlerini kullanmaya çalışıyoruz. Çocuk röntgen alanında Kral Şakir, Canan, Necati gibi kahramanları çalıştık. Çocuklar röntgen çekerken dikkatlerini dağıtamaz isek ikinci kez röntgen çekinmeleri gerekebiliyor. Bu da çocukların daha fazla radyasyona maruz kalmaları demektir. Yaptığımız çalışmalar sonunca geri dönüklerde çok olumlu oldu. Gerek hastane personelinden ve gerekse velilerden geri dönüşleri aldığımızda yapılan uygulamanın başarılı olduğunu gördük. Çocukların dikkatini dağıtarak uygulanacak işlem daha kısa sürdüğünü gözlemledik” şeklinde konuştu.