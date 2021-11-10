banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in babası konuştu
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in babası konuştu
Mehmet Barlas'tan ilginç milletvekili yorumu!
Mehmet Barlas'tan ilginç milletvekili yorumu!
Pfizer-BioNTech'ten yeni adım
Pfizer-BioNTech'ten yeni adım
İlber Ortaylı Atatürk'ün ölüm sebebini açıkladı!
İlber Ortaylı Atatürk'ün ölüm sebebini açıkladı!

Üniversite kampüsü aşı merkezi oldu

Covid-19 virüsüne karşı 18 yaş üstü gençlerde farkındalık oluşturmak ve gençleri aşıya teşvik etmek üzere İstanbul Esenyurt Üniversitesi kampüsünde bir aşı merkezi kuruldu.

Sağlık 10.11.2021, 12:39
Üniversite kampüsü aşı merkezi oldu

Covid-19 virüsüne karşı 18 yaş üstü gençlerde farkındalık oluşturmak ve gençleri aşıya teşvik etmek üzere İstanbul Esenyurt Üniversitesi kampüsünde bir aşı merkezi kuruldu.

Tüm dünyayı etkisi altında alan korona virüsle mücadele devam ediyor. Uzmanlar salgına karşı en büyük silahın şu an için aşı olduğunu bildiriyor ancak aşılanmaya karşı hala daha tereddüt yaşanıyor. Türkiye’de ise aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğünün destekleriyle İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde bir aşı merkezi kuruldu. Yapılan aşı kampanyası ile amaçlanan gençlerin aşıya teşvik edilmesi ve aşının korona virüse karşı koruyuculuğu konusunda bir bilinç oluşturmak.

“18 yaş ve üzeri gençler kararsız”

El yıkamak, sosyal mesafe kurallarına uymak ve maske takmak gibi önlemlerin virüse karşı tek başına koruyucu olamadığını belirten İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu İlk ve Acil Yardım Programı Öğr. Üyesi Tuğba Öz, “Aşılarımızı olmamız gerekiyor. Aşı olunmasıyla ilgili bir çalışma yaptım. Üniversite çağındaki geçlerin ve üreme çağındaki kadınların aşıya karşı tutumlarını değerlendirdik. Değerlendirme sonucuna göre gençlerin daha kararsız olduklarını gördük. 18 yaş ve üzeri gençlerin bu kararsızlıklarını gidermek adına farkındalıklarının oluşturulması gerekiyor” dedi.

“Kadınlar kısır olacaklarını düşünüyor”

Aşı olunmak istenmemesinin aşıya karşı duyulan korkunun neden olduğunu ifade eden Öğr. Üyesi Tuğba Öz, “Vatandaşların aşıya karşı korkuları var. Aşılanınca DNA’larının değişeceğini, kısır olacaklarını düşünüyorlar. Bunların hiç biri gerçek değil. Aşılanmak demek, var olan virüse karşı vücudun tanışıklığını ve virüse karşı antikor geliştirilmesini sağlamaktır. Aşılamayla birlikte virüs bulaşsa bile bağışıklık sistemi vücudu koruyacaktır. Bu nedenle aşılamak çok önemli. Biz de öğrencilerimiz için bu farkındalığı arttırmak ve aşılanmalarını hızlandırmak adına kampanyamızı devam ettirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Aşılama okul çağına inebilir”

Çocuklarda ateşle seyreden, yoğun bakım olmasa da hastane sürecinin olduğu bir dönem geçirildiğini kaydeden Öz, “ Virüs sürekli mutasyon geçiriyor. Delta varyantı daha ciddi. Bu yüzden hedef kitlemiz aşılandıktan sonra ülkemizde de aşılamanın 12 yaşa, hatta daha küçük okul çağındaki çocuklara kadar ineceğini düşünmekteyiz. Ancak ülke olarak hala iki dozu tamamlamada yüzde 79’lardayız. 18 yaş üstü nüfusta istediğimiz rakama henüz ulaşamadık. Aşıdan korkmamak gerekiyor. Çünkü kızamık, su çiçeği, kabakulak gibi bulaşıcı enfeksiyon hastalıklarını aşı ile yendik. İnanıyorum ki korona virüsü de aşı ile yeneceğiz. Koronayla savaşta tek silahımız aşıdır. Aşılanmayla birlikte yoğun bakımdaki hasta ve ölen sayımız zamanla azalacak ve bu savaştan galip çıkacağız. Yeterli antikor sayısı geliştirmek için aşılanmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Aşı semptomları hafifletiyor”

Yoğun bakım hastalarının genellikle aşılanmamış olan kişiler olduğunu kaydeden Öz, “Aşılanarak hastalığı geçirenler ile aşılanmadan hastalığı geçirenleri değerlendirdiğimize semptomların aşılanmayanlarda çok daha ağır seyrettiği, akciğerlere indiği ve öksürük görülüyor. Aşılanan kişilerde elbette hastalığa yakalanabiliyor ancak semptomları çok daha hafif hatta asemptomatik olarak da seyredebiliyor. Korona virüs aşısı semptomları hafifletiyor” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6