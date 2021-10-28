banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

Umman’ın sağlığı Türk hekimlerine emanet

Arap Yarımadası’nın önemli ticaret merkezlerinden Umman Sultanlığının Yurt dışı Tedavi Merkezi Direktörlüğü, Medicana International İzmir Hastanesine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette genel cerrahi, ortopedi, onkoloji, plastik cerrahi, beyin cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi ile hematoloji gibi branş hekimlerinin sunum yaptığı heyet, çok yakında Umman’dan sağlık turizmini başlatarak hasta göndermeye başlayacaklarını ifade etti.

Sağlık 28.10.2021, 12:39
Umman’ın sağlığı Türk hekimlerine emanet

Arap Yarımadası’nın önemli ticaret merkezlerinden Umman Sultanlığının Yurt dışı Tedavi Merkezi Direktörlüğü, Medicana International İzmir Hastanesine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette genel cerrahi, ortopedi, onkoloji, plastik cerrahi, beyin cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi ile hematoloji gibi branş hekimlerinin sunum yaptığı heyet, çok yakında Umman’dan sağlık turizmini başlatarak hasta göndermeye başlayacaklarını ifade etti.

Uluslararası Hasta Merkeziyle sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında çalışmalarına devam eden, 2008 yılından bu yana dünyanın 164 farklı ülkesinden gelen hastalarına gelişmiş sağlık hizmeti sunan Medicana Sağlık Grubu, Umman Sultanlığı ile sağlıkta iş birliğine gidiyor. Bu kapsamda, Umman Sultanlığı Yurt dışı Tedavi Merkezi Başkanı Dr. Mohammed Abdurahim, Yurt dışı Tedavi Merkezi Direktörü Dr. Sultan Al Harthy, merkez üyesi Dr. Khoula Alsaid ve Dr. Semir Ferraoğlu, Medicana International İzmir Hastanesini ziyaret etti.

“Hasta göndermeye hemen başlayacağız”

Ziyarette genel cerrahi, ortopedi, onkoloji, plastik cerrahi, beyin cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi ile hematoloji gibi branş hekimlerinin sunumlarını dinleyen heyet, sonrasında hastaneyi gezdi. Umman Sultanlığı Yurt dışı Tedavi Merkezi Başkanı Dr. Mohammed Abdurahim, olağanüstü bir hekim grubuyla bir araya geldiklerini ifade ederek, “Hastane ve sunulan sağlık hizmetinin mükemmel olduğuna şahit olduk. Bir sonraki adımda hemen hasta göndermeye başlayacağız. Belli ihtisas alanları hakkında bilgi aldık. Özellikle organ nakli ve kemik iliği nakli konusunda sağlık hizmeti almak istiyoruz. Ayrıca İzmir çok güzel bir şehir. Sağlık hizmeti konusunda şifa alırken bir yandan da turistik alanda ziyaretlerimize başlayacağız” diye konuştu.

“Robotik cerrahi hizmeti de vereceğiz”

Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal ise Umman Sultanlığı ve Türkiye arasında iyi ilişkiler olduğunu belirterek, “Umman Sultanlığının tıbbi alt yapısı oldukça iyi ancak insan kaynağının yetersiz kaldığı durumlarda hastalarını yurt dışında tedavi ettiriyorlar. Şimdiye kadar Uzak Doğu ve Hindistan’la bu tür iş birliği çalışmaları yapmışlar ancak bundan sonra Türkiye’ye gelecekler” dedi. Ziyaretin çok olumlu geçtiğini dile getiren Dr. Ünal, “Ağırlıklı olarak ortopedi, kemik iliği nakli, karaciğer nakli gibi konularda hastaların yoğun olduğunu ifade ettiler. Özellikle robotik cerrahi konusuyla çok yakından ilgileniyorlar” sözlerine yer verdi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3