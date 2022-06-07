UMKE ekiplerinden gerçeği aratmayan tatbikat

Bolu’da, 4 ilden katılan 52 UMKE gönüllüsünün katılımıyla gerçekleştirilen trafik kazası tatbikatında yola savrulan 6 tarım işçisinin kurtarılması gerçeği aratmadı.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Bölge Koordinatörlüğü’ne bağlı Bolu, Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinden oluşan 52 UMKE gönüllüsü ile 3 gün sürecek olan 10. Bölge Tatbikatı, Yeniçağa ilçesi Yeniçağa Gölü mevkiinde başladı.

Tatbikatta senaryo gereği, tarım işçilerini taşıyan araçtan çevreye savrulan 6 kişiye bulundukları yerde ilk müdahaleleri yapıldı. İşçiler daha sonra ambulanslarla bölgeye kurulan Sahra Hastanesi’ne götürülerek tedavileri yapıldı.

Tatbikat alanını ziyaret eden Bolu Valisi Erkan Kılıç, “Allah inşallah bizi afetlere maruz bırakmaz. Afet meydana geldiği zaman en az can ve mal kaybıyla çıkmak önemli. UMKE’de bu kapsamda yaralılarımızın kurtarılması konusunda çok önemli görevler ifa ediyor” dedi.

(FC