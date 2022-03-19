UMKE, 6 saatlik çalışmayla hastaya ulaştı

Bingöl genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle köyde mahsur kalan hasta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’nin (UMKE) 6 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Ortaçanak köyünde ikamet eden İsmail Koca (42), bel ağrısı ve şiddetli karın ağrısı şikâyetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Bölgede etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle köye ulaşamayan sağlık ekipleri, durumu UMKE’ye bildirdi. Tam paletli ambulans ile köye giden UMKE, karlı yolları aşarak 6 saatlik çalışma sonucunda hastaya ulaştı.

Hasta, yolun ulaşıma açık olduğu yerde sağlık ekiplerine teslim edildi. Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edilen hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.