Atlas Üniversitesi ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) İşbirliğiyle "Uluslararası Tıp Bilimlerinde Gelecek Vizyonu" konferansı düzenlendi. Konferans kapsamında bilim adamları, insanlara hastalıkları önlemede uyarıda bulunurken, tıbbi konuları ise ele alındı.

Atlas Üniversitesi ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) İşbirliğiyle "Uluslararası Tıp Bilimlerinde Gelecek Vizyonu" konferansı düzenlendi. Konferans kapsamında, farklı tıbbi uzmanlığı olan bilim adamları, insanlara hastalıkları önlemede uyarılarda bulunurken, tıbbi konuları ise ele aldı. Konferansta tartışılan tıbbi konular, dünya çapında takip edilirken, Uluslararası Sağlık Eğitimi Derneği ise tıbbi konuları güncelleyerek tıbba yönelenler için yeni yaklaşımlar edinmeyi hedefliyor.

Konferansa, Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Küçük, Marif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Dünya Sağlık Örgütü Merkez Daire Başkanı Prof. Dr. Salman Rawaf, uluslararası üniversiteler, Irak Tabipler Birliği ve Uluslararası Sağlık Eğitimi Derneği (ISOHE)’in yetkilileri katıldı.

“Üniversitemizi dünyaya açmak istiyoruz”

Dünya üniversitesi olma hedeflerinin olduğunu belirten Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Küçük, “Bu nedenle uluslararası iş birliklerine önem veriyoruz. Üniversitemize uluslararası öğrencileri de kabul ediyoruz. Üniversitemizi dünyaya açmak istiyoruz. Eğitimle gelişmiş ülkelerle bizim için iş birliği çok önemli. Böyle bir uluslararası konferansı düzenlemek ve gelişmiş ülkelerden gelen hocaların katılımını sağladık. Tıp ve mühendislik ile ilgili, birlikteliği nasıl sağlayacağız konusunda projelerimiz var. Bu kapsamda yapay zekanın sağlık alanında geleceğini konuştuk” ifadelerini kullandı.

“İleride tıp alanında teknoloji ile istihdam artacak”

Konferansta tıp alanında gelecek vizyonunu konuştuklarını belirten Dünya Sağlık Örgütü Merkez Daire Başkanı Prof. Dr. Salman Rawaf, “İleride teknoloji çok artacak. Tıp alanında çok fazla istihdam artacak. Konferansta ise gelecekte tıp alanında teknolojinin hangi alanlarda olabileceğini konuştuk. Türk halkına bizi ağırladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bu konferansın Türkiye’de yapılmasının nedeni halkına önem verdiğini gösteriyor. Bu gelişmeleri Ortadoğu ülkelerini aktarmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.