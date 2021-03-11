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Uluslararası Sanal Ortopedik Travma Kampı, yerli ve yabancı uzmanlara ev sahipliği yapacak

Ortopedik travma alanında pek çok önemli konu, Uluslararası Sanal Ortopedik Travma Kampı’nda gündeme getirilecek.

Sağlık 11.03.2021, 11:21
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Uluslararası Sanal Ortopedik Travma Kampı, yerli ve yabancı uzmanlara ev sahipliği yapacak

Ortopedik travma alanında pek çok önemli konu, Uluslararası Sanal Ortopedik Travma Kampı’nda gündeme getirilecek.

Ortopedik Travma ve Osteosentez Derneği tarafından düzenlenen 2’nci Uluslararası Sanal Ortopedik Travma Kampı 20-21 Mart tarihleri arasında online olarak katılımcılarını ağırlayacak. otk2021.com adresinden takip edilebilecek kampta önemli Türk ve yabancı konuşmacıların katılımıyla Ortopedik Travma alanında pek çok önemli konu gündeme getirilecek, tedavi ve tanı ile ilgili güncel gelişmeler paylaşılacak.

Ortopedik Travma ve Osteosentez Derneği Başkanı Prof. Dr. Kemal Durak, sanal kamp hakkında şu bilgileri verdi:

“Yaklaşık 1 yıldır hayatımızı alt üst eden COVİD19 pandemisinin başlangıcından beri hayatların kesin bir şekilde değişmesine ve artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının bilinmesine rağmen, yine de travma vakaları devam etmektedir ve devam edecektir. Bu nedenle bu konuda genç hekimlerin eğitimine ara vermeden, uzaktan da olsa devam etmek istiyoruz. İlki 14 - 15 Kasım 2020 tarihinde Ortopedik Travma ve Osteosentez Derneği tarafından düzenlenmiş olan Sanal Ortopedik Travma Kampının Türkiye ve dünyada gördüğü yoğun ilgi üzerine bir sonraki buluşması 20 - 21 Mart 2021 tarihinde yapılacak.

“Kampta yurt içinden 8, yurt dışından ise 6 uzman hekim eğitici olarak yer alacak”

Yurt içi ve yurt dışından konusunda uzman ve yetkin hekimlerin eğitici olarak katılacağı sanal toplantı bu deneyimli hekimlerin tecrübelerini genç meslektaşlarına ulaştırmaları için büyük bir fırsat. Pandemi koşulları nedeniyle yine online olarak yapılacak bu ikinci kampta, alanında iyi tanınan hekimler vakalarını sunacak, karşılıklı tartışacak ve soruları cevaplayacaklar. Kampta yurt içinden 8, yurt dışından ise 6 uzman hekim eğitici olarak yer alacak.

“Kırık tedavisinde farklı tekniklerden ağrı tedavisinde güvenli yollara kadar pek çok konu gündeme gelecek”

Kampa dinleyici olarak katılacak hekimler birçok konuda olgu sunumu, tartışma ve soru cevap oturumlarına katılabilecekler. Bu oturumların bazıları katılımcıların vakalarının tartışılması, yaşlılarda kırık tedavisi, çoklu travmalı hastalara yaklaşım, nadir kırıklar, kırık tedavisinde farklı teknikler konularında olacak. Bazıları ise alt/üst ekstremite, ayak/ayak bileği ve pelvis/asetabulum kırıkları üzerinde duracak. Yeni implantlar ve ağrı tedavisinde güvenli yollar konuları da oturumlarda yer alacak. Özellikle yaşlılarda sık gördüğümüz ve tedaviye dirençli, çok özel yöntemlerle tedavi edilmesi gereken kırıklar konusunda Almanya Mainz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Pol Rommens de eğitici olarak ilk konferansı gerçekleştirecek. Ortopedik travma konusunda uzun yıllar hekimlik, araştırmacılık ve eğiticilik yapmış olan ve ortopedik travma çevrelerinde çok iyi tanınan Prof. Dr. Pol Rommens aynı zamanda yaşlı kırıklarının tedavisini ele aldığı son kitabı hakkında da katılımcılara bilgi verecek. Bu toplantı Dr. Rommens’in emekli olmadan önce katılacağı son toplantılardan biri olacak.

Omurga ve pelvis konusunda uzman olan ve geçen yıl İspanyolca konuşan ülkeler Ortopedi Derneği başkanlığı yapmış olan İspanya Malaga Üniversitesi’nden Prof. Dr. Enrique Guerado; travma konusunda İsrail’den Prof. Dr. Gershon Volpin ve İngiltere Leeds Travma Merkezi’nden Dr. Nikolaos Kanakaris; kalça protezleri ve kırıklarının tedavisi konusunda Yunanistan Larissa Üniversitesi’nden Prof. Dr. Theofilis Karachalios; ve deformite ve boy uzatma konusunda Almanya Münih Üniversitesi’nden Dr. Peter Thaller de konferans verecek hekimler arasında. Ayrıca travma ve deformitede Ilizarov yöntemi konusunda Azerbaycan’dan Prof. Dr. Cebrail Alekberov da vakaları ile tartışmaya katılacak”.

Etkinliğe Türkiye’den katılan isimler şöyle açıklandı: Türkiye’den daha önce Türk Ortopedi Travmatoloji Birliği Derneği’nin Ortopedik Travma şubesinde başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği yapmış olan Bursa Uludağ Üniversitesinden Prof. Dr. Kemal Durak, İzmir Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kemal Aktuğlu, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hakan Kınık, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nden Prof. Dr. Metin Küçükkaya, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Güvenir Okçu ile birlikte Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Prof. Dr. Vecihi Kırdemir, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kadir Bacakoğlu ve İzmir Ege Üniversitesi’nden Doç. Dr. Murat Öztürk toplantıya konuşmacı olarak katılacaklar.
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