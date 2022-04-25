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Uluslararası Antalya Kum Festivali 17. kez kapılarını açıyor

Antalya’da bu yıl 17.’si düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Festivali’nde heykeltıraşlar tema gereği "Bir Uzay Macerası”ndan esinlendi. Alandaki, Spacex Dragon kapsülü 60 ton kum kullanılarak birebir boyutlarda yapılırken, önüne ise Elon Musk heykeli yapıldı.

Sağlık 25.04.2022, 13:19
Uluslararası Antalya Kum Festivali 17. kez kapılarını açıyor

Antalya’da bu yıl 17.’si düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Festivali’nde heykeltıraşlar tema gereği "Bir Uzay Macerası”ndan esinlendi. Alandaki, Spacex Dragon kapsülü 60 ton kum kullanılarak birebir boyutlarda yapılırken, önüne ise Elon Musk heykeli yapıldı.

Antalya’da bu yıl 17’ncisi "Bir Uzay Macerası” temasıyla düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivalinde, tema kapsamındaki heykellerin yapımının son aşamasına gelindi. Lara Halk Plajı’nda 7 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen ve her yıl yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçinin ilgi gösterdiği festivalde yeni sezon hazırlıklarında sona gelindi. Bir Uzay Macerası temasının işlendiği heykellerin yer aldığı festivalde, insanlığın uzaya giden yoldaki macerasının başladığı günden bugüne izlenen süreç işleniyor. Ayrıca çeşitli uzay filmlerinin de önemli sahneleri heykellerle canlandırılacak.

İlk uzay çizimleri yapan Leonardo Da Vinci’nin heykeli, Galileo, Rus kosmonot Yuri Gagarin, Neil Armstrong, Wright Kardeşler, Montgolfier Kardeşlerin heykellerin yanı sıra, unutulmaz uzay filmlerinden, Star Trek, Star Wars,Guardians of the Galaxy’ in önemli sahneleri de canlandırılacak.

Heykellerin tamamlanmamasına rağmen bazı ziyaretçilerin alanda gezilere başladığı görüldü.

"Uzay canlandırılacak"

Festival koordinatörü Cem Karaca, Uluslararası Antalya Kum heykel Festvali’nin bu yıl 17’ncisini,’ Bir uzay macerası’ temasıyla düzenlendiğini bildirdi.

Bu yıl ziyaretçilere insanlığın uzaya giden yolda kronolojik olarak gelişmeleri sırasıyla vererek eğlenceli bir alan oluşturmayı amaçladıklarını kaydeden Karaca, “Ziyaretçilerimiz, uzay çizimleri yapan Leonardo Da Vinci’nin heykeli, Galileo’nun ilk uzay gözlemlerinin olduğu heykel, Rus kosmonot Yuri Gagarin, Ay’a ilk ayak basan Neil Armstrong’un heykeli olacak. Wright kardeşler,zeplin, Montgolfier Kardeşler, derken uzay filmlerine gireceğiz. Unutulmaz uzay filmlerinden, Star Trek, Star Wars, Guardians of the Galaxy’ in önemli sahnelerini canlandıracağız” dedi.

"Ziyaretçilere eğlenceli etkinlikler olacak"

7 bin metrekarelik alandaki tüm heykellerin yıkıldığını ve bu yılın konseptinin ortaya çıkarılmaya başlandığını dile getiren Karaca, “1 Mayıs’a kadar tamamlayıp ziyaretçilerimize kapılarımızı açacağız. Tema uzay olunca ziyareti tamamlayanlara sürprizlerimiz olacak. Bunlardan biri güçlü teleskoplarla ayın kraterine kadar büyüterek dev ekranda canlı olarak izleme fırsatı sunacağız. Ay yoksa çeşitli galaksileri izleyeceğiz. Çocuklar için özel alanda mikroskoplarla kumlar arasındaki farkları öğreteceğiz. Kum heykel yapım atölyelerimiz devam edecek” diye konuştu.

"Rekor denemesi"

Kum heykel sanatında önemli olan aynı kumum yeniden kullanılabiliyor olması olduğunu dile getiren Cem Karaca, “Alanımızda yaklaşık 10 bin ton kum var. Aynı kumu kullanarak farklı temadaki eserleri canlandırdık. 25 civarında bir ekipler çalışıyoruz. Birde rekor denememiz oluyor, yaklaşık 50 metre uzunluğunda bir kum alanımız var. Burayı bütün sanatçılarımız bir gün içinde solar sistemle ilgili harika bir eser oluşturmayı düşünüyoruz. Akşama kadar bitirebilirsek bununla ilgili başvurumuzu Guinness Dünya Rekorları’na yapacağız. Bir gün içinde belki dünyanın en uzun kum duvarında yapılan eser olarak kayıtlara geçecek” diye konuştu.

"150 civarında heykel"

Karaca, 40 civarındaki temada 150 civarında heykel ve heykelciğinin olacağını bildirdi.

Bu sene turizmdeki rezervasyonların gayet umut verici olduğunun altını çizen Karaca, “Rusya ve Ukrayna pazarında sıkıntı olabilir ama İngiltere pazarı yükselişte. Almanya çok iyi durumda. Tatilde bir ihtiyaç, bunun giderilmesi gerekiyor. Bu sene iç pazarında etkisiyle başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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