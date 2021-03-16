Ülkelerden peş peşe AstraZeneca kararı
Almanya, Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu. Almanya Sağlık Bakanlığı aşının kanda pıhtılaşma riski bulunduğu gerekçesiyle yapımının askıya alındığını belirtirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da AstraZeneca aşısının yapımını geçici olarak durdurduklarını açıkladı. Daha önce DSÖ tarafından AstraZeneca aşısının kullanılmaması için hiç bir neden yok açıklaması gelirken, kullanımların peş peşe askıya alınmasının ardından Astrazeneca'dan da pıhtı riski yok açıklaması geldi.
İspanya, AstraZeneca tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aşının kullanımını 2 hafta süre ile askıya aldığını duyurdu. AstraZeneca aşısının kullanımını askıya alan ülke sayısı 18’e yükseldi. Daha önce DSÖ tarafından AstraZeneca aşısının kullanılmaması için hiçbir neden yok açıklaması gelirken, kullanımların peş peşe askıya alınmasının ardından Astrazeneca'dan da pıhtı riski yok açıklaması geldi. Öte yandan Avrupa İlaç Ajansı, bazı ülkelerin AstraZeneca aşısının kullanımını durdurmasının ardından görüş belirlemek üzere toplandı.
Daha önce Hollanda, İrlanda, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya ve Bulgaristan bu aşının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.
Romanya aşı komitesinin bu akşam gerçekleştirdiği toplantı sonrasında ise AstraZeneca aşısı ile aşılamaya devam edileceği kararı çıktı.
Romen yetkililer tarafından yapılan açıklamada; "Faydaları, yan etkilerinin risklerinden ağır basıyor" denildi.