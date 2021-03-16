Ülkelerden peş peşe AstraZeneca kararı

İspanya, AstraZeneca tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aşının kullanımını 2 hafta süre ile askıya aldığını duyurdu. AstraZeneca aşısının kullanımını askıya alan ülke sayısı 18’e yükseldi. Daha önce DSÖ tarafından AstraZeneca aşısının kullanılmaması için hiçbir neden yok açıklaması gelirken, kullanımların peş peşe askıya alınmasının ardından Astrazeneca'dan da pıhtı riski yok açıklaması geldi. Öte yandan Avrupa İlaç Ajansı, bazı ülkelerin AstraZeneca aşısının kullanımını durdurmasının ardından görüş belirlemek üzere toplandı.

Daha önce Hollanda, İrlanda, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya ve Bulgaristan bu aşının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.

Romanya aşı komitesinin bu akşam gerçekleştirdiği toplantı sonrasında ise AstraZeneca aşısı ile aşılamaya devam edileceği kararı çıktı.

Romen yetkililer tarafından yapılan açıklamada; "Faydaları, yan etkilerinin risklerinden ağır basıyor" denildi.