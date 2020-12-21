Ülkelerde mutasyon paniği

İngiltere'de keşfedilen mutasyona uğramış Covid-19 türü nedeni ile Avrupa'da birçok ülke alarm durumuna geçerek, İngiltere ile ulaşımları askıya aldı. İşte ülkelerden tek tek gelen açıklamalar:

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza yaptığı açıklamada, başkent Roma'da bulunan Celio Askeri Hastanesi'ndeki bir Covid-19 hastasında İngiltere'de keşfedilen ve daha hızlı yayılan Covid-19 mutasyonun tespit edildiğini aktardı.

Bakan Speranza, virüsün yeni türüne yakalanan kişinin birkaç gün önce Birleşik Krallık'tan İtalya'ya giriş yaptığını ve Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Luigi di Maio ise katıldığı bir televizyon programında, Covid-19'un yeni türünün bulaşma endeksini yüzde 0,5 oranında arttırabileceğini ifade etti.

Öte yandan İtalya, İngiltere'de keşfedilen Covid-19'un yeni türü nedeni ile İngiltere ile hava trafiğini 6 Ocak tarihine kadar askıya aldığını, 14 gün içinde Birleşik Krallık'ta bulunmuş kişilerin İtalya'ya girişleri ile transit geçişlerinin yasaklandığını ve Birleşik Krallık'tan son 14 gün içinde İtalya'ya gelmiş olan kişilere de test yapılacağını duyurmuştu.

Bakan Koca açıkladı! 4 ülkeyle uçuşlar durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımla İngiltere'de mutasyona uğramış korona virüs nedeniyle, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'ya uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı. Konuyla ilgili bir paylaşımda Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'den geldi. Bilal Ekşi, yaptığı paylaşımda, “Sağlık Bakanlığımızın İngiltere, Danimarka, Hollanda, Güney Afrika'dan uçuşların durdurulması kararına istinaden, hiçbir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz. Hiçbir yolcumuz bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.



Kanada, İngiltere seyahatlerini kısıtladı

Kanada hükümeti, mutasyona uğrayan virüsün İngiltere'de tespit edilmesinin ardından İngiltere'den ülkeye yapılan seyahatleri 72 saatliğine kısıtlama kararı aldı.

İngiltere'de korona virüsün mutasyona uğrayan bir türünün tespit edilmesinin ardından İtalya, Almanya, Kuveyt, Fransa, Romanya İngiltere'den yapılan uçuşları askıya aldı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Olay Müdahale Grubu üyeleriyle saatlerce süren görüşmenin ardından, İngiltere'den ülkeye yapılan seyahatleri 72 saatliğine kısıtlama kararı alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trudeau, seyahat yasağının bugün yürürlüğe gireceğini duyurarak mutasyona uğrayan virüsün ülkeye girmesini engellemek adına önlem almaya başladıklarını dile getirdi. Kanada Başbakanı, dün İngiltere'den Kanada'ya gelen yolcuların ikincil taramaya ve "geliştirilmiş önlemlere" tabi olacağını da sözlerine ekledi.

Kanada Sağlık Bakanlığı'na bağlı olan Sağlık Kanada (Health Canada) tarafından yapılan açıklamada, arttırılmış karantina planlarının daha detaylı araştırılmasını içeren önlemler alındığı belirtilerek, "İngiltere'de COVID-19'a neden olan virüsün genetik türünü yakından izliyor ve bunun etkilerini daha iyi anlamak için Dünya Sağlık Örgütü de olmak üzere uluslararası ortaklarla çalışıyoruz" dedi.

Yapılan ilk çalışmalar, bu yeni türün daha fazla bulaşıcı olduğunu öne sürse de, Sağlık Kanada bu noktada mutasyonların semptom şiddeti, antikor yanıtı veya aşı etkinliği üzerinde herhangi bir etkisi olduğunu öne süren durum olmadığını ve şimdiye kadar yeni türün Kanada'da bildirilmediğini aktardı.

İngiltere'den gelenlere karantina

Güney Amerika ülkeleri Şili, Arjantin ve Kolombiya da İngiltere ile direkt uçuşlarını durdurdu. Şili hükümeti, Salı günü yürürlüğe girecek karar kapsamında İngiltere'ye olan tüm karşılıklı uçuşların askıya alındığını bildirerek son 14 gün içerisinde İngiltere'de bulunanların kendilerini karantinaya almaları tavsiyesinde bulundu.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Dugue ise İngiltere ile yapılan tüm uçuşların bugünden itibaren durdurulacağını aktararak, son 14 gün içerisinde İngiltere'de bulunan vatandaşlarının kendilerini karantinaya almaları gerektiğini söyledi. İrlanda da İngiltere'den yapılan uçuşları durdurma kararı alan ülkeler arasına girdi. İngiltere'den Pazartesi ve Salı yapılması planlanan uçuşları askıya alan İrlanda, İngiltere'den kara, deniz ve hava yolu ile İrlanda'ya seyahat yapılmaması konusunda uyardı.

Portekiz'den vatandaşlarına izin

Portekiz ise, yalnızca İngiltere'den Portekiz vatandaşlarının gelişine izin veriyor. Portekiz İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'den gelen Portekiz vatandaşlarının ise korona virüs testi yaptırarak negatif sonuç alanların ülkeye girişine izin verileceği aktarıldı.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, mutasyona uğrayan virüsün ülkeye girişini engellemek adına 24 saatliğine İngiltere'den girişlerin yasaklandığını duyurdu. Gerekli olması halinde, yasağın süresinin uzatılabileceğini sözlerine ekleyen De Croo, “Tedbir amaçlı, gece yarısından itibaren İngiltere'den yapılacak uçuşları 24 saatliğine durdurmaya karar verdik. Ülkemiz için aynı şeyi tren seferleri için de yapmaya karar verdik. Aslında, İngiltere'den ülkemize insanlar tren yoluyla daha çok geliyor” ifadelerini kullandı.

Çekya ise, İngiltere'den gelenlere 10 gün boyunca zorunlu karantina uygulayacak. İsrail de, İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan yapılacak seferleri askıya aldı.

Romanya, İngiltere ile tüm uçuşları askıya aldı

Romanya, İngiltere'de Covid-19'un mutasyona uğramasının ardından İngiltere ile olan uçuşların askıya alındığını duyurdu.

Avrupa'da birçok ülke korona virüsün mutasyona uğraması nedeniyle İngiltere ile olan uçuşları askıya almaya devam ediyor. Türkiye, İtalya, Hollanda, Belçika, Almanya ve Fransa'nın ardından Romanya da İngiltere ile olan uçuşları askıya aldığını duyurdu. Romanya Ulusal Acil Durum Komitesi tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'nin yüksek epidemiyolojik risk arz eden ve Romanya'ya seyahat eden yolcuların karantinaya alınması zorunlu ülkeler arasına ekleme kararı alındığı belirtildi.

Öte yandan İsrail ve Kuveyt'te İngiltere ile uçuşları askıya alındığını duyurdu.

Fransa, İngiltere ile tüm ulaşımı 48 saatliğine askıya aldı

Fransa, İngiltere'de Covid-19'un mutasyona uğramasının ardından gece yarısından itibaren 48 saat boyunca İngiltere ile tüm ulaşımın askıya alındığını duyurdu.

Avrupa'da birçok ülke korona virüsün mutasyona uğraması nedeniyle İngiltere'ye seyahat kısıtlaması getirmeye devam ediyor. İtalya, Hollanda, Belçika ve Almanya'nın ardından Fransa'da gece yarısından itibaren İngiltere ile tüm ulaşımın 48 saatliğine askıya alındığını duyurdu. Fransa Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece yarısından itibaren 48 saat boyunca İngiltere ile karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryoluyla yapılan mal taşımacılığı da dahil olmak üzere tüm seyahatlerin askıya alındığı aktarıldı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, korona virüsün mutasyona uğramış halinin kontrolden çıktığını aktarmıştı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise yaptığı açıklamada, korona virüsün uğradığı mutasyon sonucu yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu ifade etmişti.

Öte yandan İsrail ve Kuveyt'te İngiltere ile uçuşları askıya alındığını duyurdu.

Kuveyt, İngiltere'den uçuşları yasakladı

Kuveyt, İngiltere'de korona virüsün (Covid-19) daha hızlı yayılan bir mutasyonunun ortaya çıkmasının ardından İngiltere'den uçuşları yasakladı.

İngiltere'de son dönemde tespit edilen yeni vakalarda korona virüsün (Covid-19) yeni bir mutasyonunun görülmesinin ardından birçok ülke İngiltere'den uçuşları yasaklamaya devam ediyor. Kuveyt Sivil Havacılık Genel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'de tespit edilen Covid-19'un yeni mutasyonu nedeniyle İngiltere'nin yüksek riskli ülkeler listesine eklendiği ve İngiltere'den yapılan uçuşların askıya alındığı duyuruldu.

Öte yandan Hollanda, İtalya, Belçika, Almanya ve İrlanda İngiltere ile olan uçuşları askıya aldığını duyurdu.

Almanya, İngiltere ile uçuşları 31 Aralık'a kadar askıya aldı

Almanya, İngiltere'de Covid-19'un mutasyona uğramasının ardından gece yarısından itibaren 31 Aralık'a kadar İngiltere ile olan uçuşların askıya alındığını duyurdu.

Avrupa'da birçok ülke korona virüsün mutasyona uğraması nedeniyle İngiltere ile olan uçuşları yasaklamaya devam ediyor. İtalya, Hollanda ve Belçika'nın ardından Almanya da İngiltere ile olan uçuşları askıya aldığını duyurdu.

Almanya Federal Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere ve Kuzey İrlanda'dan Almanya'ya yapılacak uçuşların gece saat 00.00'dan itibaren askıya alınacağı ve yasağın ilk etapta 31 Aralık'a kadar geçerli olacağı aktarıldı. Ulaştırma Bakanlığı, yasağın Almanya'daki nüfusu korumak, yeni virüs türlerinin ülkeye girişini ve yayılmasını sınırlamak için alındığını ifade etti.

Alman medyasında yer alan haberlere göre ise federal hükümetin İngiltere'den Avrupa'ya olan tüm seyahatleri tamamen durdurmak istediği iddia edildi.

İtalya, İngiltere ile olan hava trafiğini 6 Ocak'a kadar askıya aldı

İtalya, Covid-19'un İngiltere'de mutasyona uğramasının ardından İngiltere ile olan hava trafiğinin 6 Ocak'a kadar askıya alındığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri korona virüsün mutasyona uğraması nedeniyle İngiltere'ye olan uçuşları askıya almaya devam ediyor. Hollanda ve Belçika'nın ardından İtalya'da İngiltere ile olan hava trafiğinin 6 Ocak'a kadar askıya alındığını duyurdu.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza yaptığı açıklamada, İngiltere'de Covid-19'un daha hızlı bulaşan yeni bir türünün keşfedildiğini açıklanmasının ardından bu ülkeyle olan hava yolu ulaşımının 6 Ocak tarihine kadar askıya alan bir kararnameyi imzaladıklarını aktardı. Sağlık Bakanı Speranza, Birleşik Krallık'tan son 14 gün içinde İtalya'ya gelmiş olan kişilere de test yapılacağını açıkladı. Kararname ile ayrıca, son 14 gün içinde Birleşik Krallık'ta bulunmuş kişilerin İtalya'ya girişi ve buradan transit geçişleri de yasaklandı.

Son 24 saatte 352 kişi Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetti

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 137 bin 420 testte 15 bin 104 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtilirken, toplam vaka sayısının 1 milyon 953 bin 185'e ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 352 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 68 bin 799'a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 23 bin 384 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 620 bin 166'ya gerilediğini ifade etti.

İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısındaki düşüş devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, pandemiye ayrılan yoğun bakım yataklarının 41'inin daha boşaldığını ve ülke genelinde Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 2 bin 743'e düştüğünü duyurdu.

İsrail'den İngiltere, Güney Afrika ve Danimarka'dan gelen yolculara seyahat yasağı

Korona virüsün (Covid-19) mutasyon geçirmesinin ardından İsrail, İngiltere, Güney Afrika ve Danimarka'dan gelen yolculara seyahat kısıtlaması kararı aldı.

Korona virüs (Covid-19) salgını dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, İngiltere'de ortaya çıkan Covid-19'un yeni bir mutasyonu ülke liderlerine yeni seyahat kısıtlaması kararları almaya zorluyor. Covid-19'un mutasyon geçirmesinin ardından korona virüs gündemi ile toplanan İsrail kabinesi, yeni bir seyahat yasağı kararı aldı. Kabine, Güney Afrika, Danimarka ve İngiltere'den gelen yolcuların İsrail'e girişlerini ikinci bir emre kadar yasakladı. Söz konusu 3 ülkeden İsrail'e gelen İsrail vatandaşları ise diğer ülkelerden gelen vatandaşlardan farklı olarak Covid-19 otellerinde 14 gün karantinaya alınacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kabine toplantısında yaptığı konuşmada, “Derhal tüm dünyayı kapatmalıyız. Sadece iş adamlarının protokole göre uçmasına izin verin ve onlardan geri dönenleri sıkı bir karantina ile sınırlayın. Bu çok büyük bir adım, fakat bir sonuç varsa, buna ulaşmak zor olacak” dedi.

Seyahat yasağının ardından 30'dan fazla İsrail vatandaşı İngiltere'ye geri gönderildi

Alınan seyahat yasağı kararının ardından, İngiltere'den dönen 30'dan fazla İsrail vatandaşı ülkeye kabul edilmedi. İngiltere'den uçakla Ben-Gurion Havalimanı'na inen 30'dan fazla İsrailli karantinaya girmeyi reddetti. Nüfus ve Göçmenlik Dairesi, ilk başta İsrail vatandaşlarının ülkeye girişlerine izin verse de yetkililer yolcuların İsrail'e girişini reddetti. Yetkililer, karantinaya girmeyi kabul etmeyen vatandaşların, uçaktaki diğer yolcularla beraber İngiltere'ye geri gönderdi.