Ukraynalı kan hastası kadının imdadına TÜRKÖK yetişti

Ukraynalı Natalya Yavuz, bir tür kan hastalığı olan Myelodisplastik Sendrom (MDS) hastalığına yakalandı. Yavuz’un iyileşmesi için kök hücre nakline ihtiyaç duyulurken, ailesinden verici bulunmayan Yavuz’un imdadına geniş bir gönüllü bağış havuzuna sahip olan Türkiye Kök hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) yetişti. Türkök’ten sağlanan bağışla İzmir Kent Hastanesinde kök hücre nakli yapılan Yavuz, hızla iyileşme gösterirken, “Uzun yıllardır Türkiye’deyim, şimdi yüzde yüz Türk oldum; çünkü damarlarımda Türk kanı dolaşıyor” dedi.

Bir çocuk annesi Natalya Yavuz (53), Ukrayna’nın Kriyov Rog kentinde yaşarken 20 yılı aşkın bir süre önce çalışmak için İstanbul’a geldi. Bir tekstil firmasında çalışan Yavuz, daha sonra iş insanı Bektaş Yavuz ile hayatını birleştirdi. Zaman içerisinde Yavuz sağlık sorunları yaşamaya başladı. 2014 yılında; halsizlik, kansızlık gibi şikayetleri üzerine gittiği özel bir hastanede kendisine Akut Miyeloid Lösemi (AML) tanısı koyulan Yavuz, bu hastanede 11 ay tedavi gördü, kemoterapi aldı. 3 yıl önce eşiyle birlikte Dikili’nin Deliktaş Mahallesi’ne taşınan Yavuz’un şikayetleri tekrar başladı. Kan nakilleriyle ayakta durabilen Yavuz, bu kez İzmir Kent Hastanesine başvurdu.

Uyumlu donör TÜRKÖK bankasından bulundu

Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Gürhan Kadıköylü tetkikler sonucunda Myelodisplastik Sendrom (MDS) tanısı koyduğu Yavuz’a kök hücre nakli önerdi. Nakil için bir hafta kemoterapi görüp 3 hafta evde dinlenen ve bu süreç üç kez tekrarlanan Yavuz’un ailesinden donör bulunamadı. Çaresizlik içindeki Natalya Yavuz’a akraba dışı donör bulunması için Türkiye Kök hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK)’e başvuru yapıldı. TÜRKÖK bankasında Yavuz’a uyumlu donör bulununca nakil hazırlıkları yapıldı ve geçtiğimiz 27 Ocak’ta ‘isimsiz kahramandan’ gelen kemik iliği kök hücre Ukraynalı Natalya Yavuz’a nakledildi.

“Bu nakille hastamız her hafta kan almaktan kurtuldu”

Başarılı geçen kemik iliği kök hücre naklinin ardından hastayı 13 gün sonra şifa ile taburcu ettiklerini belirten Hematolog Prof. Dr. Kadıköylü şunları söyledi:

"MDS nedeniyle hastamıza haftada bir trombosit, iki haftada bir eritrosit transfüzyonu yapılıyordu. Kansızlık çekiyordu, had safhada halsizlik vardı. 6 yıl önce AML geçirmiş bir hastaydı. Kemik iliği yetersiz çalışan hastamıza kök hücre nakli yapılmazsa akut lösemik dönüşüm riski vardı. Maalesef donör olacak yakını da yoktu. TÜRKÖK sayesinde uygun donör bulundu. Bu nakille hastamız her hafta kan almaktan kurtuldu, yaşam kalitesi yükseldi. 15 binlerde olan trombosit sayısı 50-60 bine yükseldi. İlk günlerden itibaren kan değerlerinin yükselmesi kemik iliğinin iyi çalıştığının da göstergesi. İlerleyen günlerde daha da iyi olacak."

“Damarlarımda Türk kanı dolaşıyor”

Öte yandan, iş için gelip evlendikten sonra ikinci vatanı Türkiye olan Natalya Yavuz, doktoruna, hemşirelere, TÜRKÖK ve isimsiz bağışçısına teşekkür etti. Yavuz, “Uzun yıllardır Türkiye’deyim, şimdi yüzde yüz Türk oldum; çünkü damarlarımda Türk kanı dolaşıyor. Bu nakil sayesinde sağlığıma kavuşup güzel Türkiye’de nice güzel yıllar yaşamak istiyorum” dedi.