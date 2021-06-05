Ukraynalı genç kadın, tedavi için Türkiye’yi seçti

Yaklaşık 7 yıldır pankreasında kist bulunan Ukraynalı Anna Sosnina, Ukrayna’da bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Genel Cerrah Prof. Dr. Ünal Aydın’ın İzmir’deki kliniğine gelerek zorlu bir ameliyat geçirdi. Ameliyatın 5. gününde ayağa kalkan Sosnina, Türkiye’deki sağlık sisteminden de övgüyle bahsetti.

Genelde yurt dışı tedavileri için Almanya veya İsrail’i tercih eden Ukraynalıların son yıllarda rotası Türkiye oldu. Gelişen sağlık sistemi ve Türk doktorlarının hem yurt içi hem yurt dışında sergilediği başarılı çalışmalar, bu yönelimde etkili oldu.

Ukrayna’nın Odessa kentinde noterlik yapan 38 yaşındaki Anna Sosnina, yaklaşık 7 yıldır pankreasında bulunan kist ile hayatına devam ediyordu. 10 yaşında bir oğlu da bulunan kadının pankreasındaki kist giderek büyüyünce Ukrayna’daki doktorlar ameliyat olması gerektiğini söyledi. Uzun araştırmalar sonucu Avrupa ve İsrail’deki bazı kliniklerle görüşen Sosnina, Ukrayna’da bir arkadaşının tavsiyesi üzerine İzmir’de kliniği bulunan Genel Cerrah Prof. Dr. Ünal Aydın ile de temasa geçti. İnternet mecralarından Prof. Dr. Aydın’ın konferanslarını da izleyen Sosnina, ameliyat olmak için Türkiye’yi tercih etti.

Oldukça ölümcül olarak kabul edilen pankreas rahatsızlığı için İzmir’de operasyona alınan genç kadın, Genel Cerrah Prof. Dr. Ünal Aydın ve ekibinin yaklaşık 4 santimetrelik bir kesikten yaptığı başarılı ameliyat ile pankreasındaki kistten kurtularak yeniden sağlığına kavuştu.

Ameliyatın 5. gününde Prof. Dr. Aydın’a kontrole gelen Ukraynalı hasta, ameliyatın başarılı olacağına inandığı için Türkiye’yi seçtiğini söyledi. Ukrayna’daki bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Prof. Dr. Ünal Aydın ile iletişime geçtiğini anlatan Sosnina, “Onun hastalığı da benim hastalığıma çok benziyordu. Onun ameliyatı çok iyi geçtiği için ben de burayı tercih ettim. Artık kistten kurtuldum. İlaçları kullanmaya devam ediyorum. Şuandaki durumum çok iyi. Şuan ayaktayım ve gayet iyiyim” dedi.

“Herkesi tercih edemem ama bir doktoru gözüm kapalı tercih edebilirim o da Ünal Aydın”

7 yıldır pankreasında kist ile yaşamını sürdürdüğünü anlatan Sosnina, “Son zamanlarda büyümeye başladı. Ukraynalı doktorlar ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Pankreas kanseri çok zor bir durum. Bunu da atlattık. Ben çok tedirgindim. Daha doktoru görmeden onun konferansını izledim. Yüzde 99 kanser olmadığımı söyledi. Şuan çok iyim. Herkesi tercih edemem ama bir doktoru gözüm kapalı tercih edebilirim o da Ünal Aydın. Ultrason kontrolü de temiz çıktı. Ben 5. günde ayaktayım” diye konuştu.

Türkiye’deki sağlık sisteminin çok iyi olduğunu ifade eden Sosnina, ülkedeki sağlık sisteminin yüksek bir derecede olduğunu dile getirdi.

“Yaptığımız işlerin sonuçları dünyada duyulmaya başladı”

Türkiye’nin sağlık turizmi noktasında bir cazibe merkezi olduğunu ifade eden Genel Cerrah Prof. Dr. Ünal Aydın ise “Hem yetkin profesyonellerin olması hem de altyapının gelişmiş olması bu anlamda tercih konusu. Özellikle bizim gibi büyük onkoloji ekipleri de yaptıkları başarılı ameliyatlarla ve iyi organize olmuş ekiplerle hem ülkemizde hem de dünyanın başka yerlerinde büyük ameliyatlar yapmaya başladılar. Yaptığımız işlerin sonuçları dünyada duyulmaya başladı. Artık Ukrayna’daki bir başka hasta ‘Türkiye’de Ünal Aydın ve ekibi var’ diyerek bizi tavsiye edebiliyor” dedi.

Türkiye’de onkoloji alanında Almanya, İsrail ve Amerika’daki merkezlerle başa baş sonuçlar alındığını ifade eden Prof. Dr. Aydın, “Hatta New York’taki ünlü merkezlerle başa baş sonuçlar elde edecek büyük ekipler var. Anna da pankreasındaki kistik kitle nedeniyle kanser olabilme ihtimaliyle Ukrayna’dan bize geldi, geçen aylarda gelen hastalarımızın tavsiyesiyle. Yaklaşık 4 santimetrelik bir alandan pankerası çıkararak operasyonu yaptık. Bugün ameliyatın 5. günü ve gayet iyi durumda” diye konuştu.

İzmir’de ekip olarak iyi işler ortaya çıkardıklarını söyleyen Prof. Dr. Aydın, “Dünyanın pek çok yerinden hastalarımız oluyor. Her hafta 20’ye yakın hastanın başvurusunu değerlendirip, uygun olanları Türkiye’ye davet edip burada ameliyatlarını yapıyoruz. Hatta tedavi için İzmir’e yerleşenler bile var. Ülkemizin onkoloji alanında elde ettiği bu başarı dünyada bir referans olması, özellikle kanser alanında sağlık turizmi noktasında referans merkezi olmamızdan çok mutluyum. Yakın zamanda kliniğimiz ve hastanemizle birlikte tüm dünyaya hizmet vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.