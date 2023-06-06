Ukraynalı 79 yaşındaki fizik profesörü hayata tekrar tutundu

Ukrayna’da inme geçirdikten sonra başta yutma olmak üzere birçok hareket kabiliyetini yitiren 79 yaşındaki fizik profesörü Mykola Babenko, Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nde aldığı tedavi sonrası kaybettiği yetilerini yeniden kazanmaya başladı.

Ukrayna’da yaşayan, 79 yaşındaki fizik profesörü Mykola Babenko’nun 4 yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonucu sağ tarafına inme indi. İnme sonrası fizik profesörü Mykola Babenko sağ kol ve bacağını kullanamamaya, yutmada da problem yaşamaya başladı. Yaşadığı inme sonucunda hareket kabiliyeti oldukça düşen 79 yaşındaki profesör tedavi olmak için araştırmalara başladı. Araştırmaları sonucunda Eskişehir’de bulunan Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’ni bulan Mykola Babenko, zaman kaybetmeden kente gelerek tedavi olmaya başladı. Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi’nde 5 hafta boyunca günde 3 saatlik tedavi alan Babenko, kaybettiği hareket kabiliyetini yeniden kazanmaya başladı. Hastanın tedavi sürecinden sonra bacak hareketleri açıldı, yürümeye ve sağ elini kullanmaya başladı, sağ omuzdaki hareket kısıtlılığı ortadan kalkarken, yutmada yaşadığı zorlukta tedavi sonucunda yavaş yavaş iyileşti. Tedavinin sonunda fizyoterapistlere ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden 79 yaşındaki fizik profesörü Mykola Babenko ve eşi ülkesine dönmek için hazırlanıyor.

"3 haftalık programından çok memnun kaldığı için tedavi programını 2 hafta daha uzattık"

79 yaşındaki fizik profesörü Mykola Babenko’nun durumu ve uygulanan tedavi ile kat edilen mesafeyi özetleyen Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Kurucusu ve Tıbbi Direktörü Dr. Türkan Tünerir, “Yaklaşık 4 yıl önce beyin kanaması sonrası sağ tarafına inme inmiş, sağ kol ve bacağını kullanamamaya başlamış. Hastamız bize Ukrayna’dan gelmişti orada yeterli rehabilitasyon olmadığı için sadece masaj gibi programlar uygulanmış. Araştırmaları sonucunda hastamız 5 hafta önce merkezimize ulaştı. Buraya geldiğinde hastanın yürümesi bozuktu. Sağ bacağını ve sağ elini iyi kullanamıyordu omuz hareketleri çok kısıtlıydı, sağ eliyle herhangi bir kavrama yapamıyordu. 4 nokta destekli bastonu ile çok yavaş adımlarla yürümeye çalışıyordu, bağımsız yürüyemiyordu. Biz kendisine önce 3 haftalık bir tedavi programı düzenlemiştik. Günde 3 saat yoğun bir tedavi yaptık. Hastanın bacak kasları kuvvetlendi. Sağ elini kullanmaya ve yürümeye başladı, sağ omuzdaki hareket kısıtlılığı ortadan kalktı. Yutma bozukluğu olduğu için yeme problemi vardı, vücudunda sıvı kaybı olmuştu. Biz kendisine çeşitli ilaçlar ve serumlar ile takviye ettik, yutma rehabilitasyonu da yaptık. Sonrasında yutmasında da düzelme başladı. Çok kısa mesafe yürüme robotuyla yürüyordu şimdi o yürüme robotu ile 3 tur atabiliyor. Ayrıca bağımsız, desteksiz olarak kısa mesafe kendisi de yürüyebilmeye başladı. 3 haftalık programından çok memnun kaldığı için tedavi programını 2 hafta daha uzattık. Kendisine bu Pazartesi de ülkesine göndereceğiz” dedi.

“Buraya gelince umutlarım yeşerdi”

Kaybettiği hareket kabiliyetini yeniden kazanmaya başlayan fizik profesörü Mykola Babenko ise, “Buraya geldikten sonra hayatıma dair çok büyük umutlarım oldu. Önceden hiç profesörlük hayatımı devam edemeyeceğimi düşünüyordum. Buraya gelince onlar tamamen kalktı, umutlarım yeşerdi. Teşekkür ediyorum size. Ukrayna’da en büyük yüksek puan 12’dir. Size 12 veriyorum 12 üzerinden 12 aldınız” ifadelerini kullandı.