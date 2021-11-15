Ukrayna’da kiliselerde aşı uygulaması dönemi başladı

Ukrayna’nın bazı şehirlerindeki kiliselerde korona virüs aşı merkezleri kuruldu.

Ukrayna’da korona virüs salgınına yönelik mücadeleler devam ederken, ülkede açıklanan günlük korona virüs vakalarına göre bazı alanlar "Kırmızı Bölge" ilan edilerek karantina uygulamasına geçiliyor. Kırmızı Bölge ilan edilen Zaparoji de karantina uygulamasına geçenler arasında yer alırken, bölgedeki bazı kilise papazları, aşı karşıtı olmadıklarını tam tersine aşı olmak isteyen ve kiliseye gelen vatandaşlar için kiliselerde aşı olma noktalarının açıldığını ifade ederek vatandaşlara aşı olma çağrısında bulundu.

"4 kural var"

Zaporoji Bölgesinin dışında başkent Kiev’de de papazlar halkı aşı olmaya çağırdı. Kiev kilisesi papazlarından Svyatoslav Şevçuk , "Ukrayna şuan salgındaki pik dönemini yaşıyor. Bugün uygulamamız gereken 4 kural var; aşı olmaktan korkmamak, maske takmak, sosyal mesafe kurallarına uymak ve sık sık elleri yıkamak" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan son 24 saatlik korona virüs verilerine göre 10 bin 802 vatandaş korona virüse yakalandı ve 442 kişi ise hayatını kaybetti.