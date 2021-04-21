Ukrayna’da karantina 30 Haziran’a kadar uzatıldı

Ukrayna’da hükümeti, yaklaşan tatil döneminde korona virüs (Covid-19) vaka sayılarında artış yaşanmaması adına ülke genelindeki karantina uygulamasını 30 Haziran’a kadar uzatma kararı aldı.

Dünya genelinde korona virüs (Covid-19) ile mücadele devam ediyor. Ukrayna hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ülkede günlük Covid-19 vaka sayılarının hala yüksek olması ve yaklaşan tatil dönemi nedeniyle karantina uygulamasının 30 Haziran’a kadar uzatılacağı ifade edildi. Ukraynalı Bakanlar yaptıkları açıklamada, karantinanın uzatılması kararı ile yaklaşan Paskalya Bayramı ve Mayıs tatilleri sürecinin en az riskle atlatılmak istendiği belirtildi.

Ukrayna halkından karantina uygulamasına tepki

Ukrayna’da Mart ayından bu yana uygulanan sıkı karantina tedbirleri, halk tarafından tepkiyle karşılanıyor. Restoranların sadece paket servis hizmeti verebildiği ülkede, tüm eğitim ve öğretim kurumları uzaktan eğitim yoluyla yıllık eğitim programlarına devam ediyor. Kısıtlamalar kapsamında Ukrayna’da, metro, otobüs, minibüs gibi toplu taşıma araçları yalnızca asker, polis ve sağlık çalışanları gibi özel devlet memurlarına izin belgesi karşılığında hizmet verebiliyor. Zorlu geçen bu dönemde iktidar partisinden restoran sahibi olan milletvekillerine ait işletmelerin karantinada gizli saklı hizmet vermesi gibi konulardan ise halkın büyük tepkisine neden oluyor. Yaşanan olaylardan rahatsız olan Ukrayna halkı ise, zaman zaman hükümeti protesto ediyor. Yerel basınında yer alan haberlerde, karantinanın 30 Haziran’a uzatılması kararına karşı Ukrayna halkı tarafından yakın zamanda protesto düzenleneceği iddia ediliyor.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 12 bin 162 vakanın kaydedilmesi ile toplam vaka sayısının 1 milyon 974 bin 118’e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 429 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 40 bin 796’ya yükseldiği aktarıldı.