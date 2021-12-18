Ukrayna’da ilk Omicron vakası

Ukrayna’da korona virüsün Omicron mutasyonunun ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) ülkeye gelen 1 kişide tespit edildiği duyuruldu.

Korona virüsün yeni mutasyon türü Omicron giderek yayılıyor. Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Lyashko yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın ilk Omicron vakasını tespit ettiğini bildirdi. Bakan Lyashko, Omicron ile enfekte olan kişinin kısa süre önce Birleşik Arap Emirlikleri’nden (VAE) Ukrayna’ya döndüğünü belirtti.

Son 24 saatte 288 can kaybı

Ukrayna’da son 24 saatte 7 bin 503 yeni korona virüs cakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 604 bin 549’a yükseldi. Son 24 saatte 288 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı ise 92 bin 929’a ulaştı. 44 milyondan fazla nüfusa sahip ülkede halkın yüzde 29’undan fazla virüse karşı tamamen aşılandı.