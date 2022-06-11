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Ukrayna Sağlık Bakanı: “Rusya, Ukrayna’nın işgal altındaki bölgelerine ilaç tedarikini engelliyor”

Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Liashko, “Rusya, Ukrayna’nın işgal altındaki bölgelerine ilaç tedarikini engelliyor” dedi.

Sağlık 11.06.2022, 18:16
Ukrayna Sağlık Bakanı: “Rusya, Ukrayna’nın işgal altındaki bölgelerine ilaç tedarikini engelliyor”

Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Liashko, “Rusya, Ukrayna’nın işgal altındaki bölgelerine ilaç tedarikini engelliyor” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Liashko açıklamada bulundu. Bakan Liashko yaptığı açıklamada, "İşgalci güç sivillerin tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olmasına rağmen, maalesef uluslararası hukuk normlarını görmezden gelerek, sivillere karşı fiilen terör eylemleri gerçekleştiriyor. Ruslar geçici olarak işgal edilen bölgelere ilaç teslim yapmıyor ve Ukrayna kontrolündeki bölgelerden yapılan ilaç tedarikini engellemeye devam ediyor. İşgalciler insani koridoru açar açmaz insani yardım malzemelerimizi göndermeye hazırız” dedi.

Ukrayna’nın, Rusya’nın kontrolü altında bulunan bölgelerinde Ukraynalı doktorlar, Ukrayna mevzuatına ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak sivillere tıbbi bakım sağlamaya devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının başladığı günden bu yana yaklaşık 12 doktor hayatını kaybetti ve 47 sağlık görevlisi ağır şekilde yaralandı. Ayrıca Rusya, Ukrayna’daki 600’den fazla sağlık tesisine zarar verdi.

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